Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Tarihi Salı Pazarı" olarak bilinen alanda başlattığı "Kadıköy Hasanpaşa Pazar Yeri Zemin Altı Otopark ve Meydan Düzenleme" projesi için çalışmaları Haziran ayı içinde tamamlanıyor. 32 bin metrekarelik alan, havadan fotoğraflandı.



