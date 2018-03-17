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ek fotoğraflar// TEM'de zincirleme kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

  TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ek fotoğraflar// TEM'de zincirleme kaza

Enver ALAS-İstanbul,(DHA)
TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerledi.
Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası otoyolun 3 şeridi de trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanınca araçlar emniyet şeridinden ilerledi. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından araçlar kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

ek fotoğraflar// TEM'de zincirleme kazaek fotoğraflar// TEM'de zincirleme kaza

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