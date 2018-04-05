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 - (ek görüntü) HASTANEDEKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntülerde hastanenin dış cephesinde büyük bölümünün yandığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle hastanedeki yangın

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