Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Ali Can ZERAY / İSTANBUL (DHA)

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii'nin silüetini bozacak plan değişikliğine mahkeme 'dur' dedi.

Edirne merkezde D-100 karayolu kenarında bulunan alana ilişkin Edirne Belediye Meclisi'nde 1 Eylül 2016'da plan değişikliği yapıldı. Bu değişikliğin, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Selimiye Camii'nin silüetini bozacağını iddia eden TMMOB Mimarlar Odası, Edirne Belediyesi'ne dava açtı.

MİMARLAR ODASI: CAMİNİN SİLÜETİ OLUMSUZ BİÇİMDE ETKİLENECEK

Mimarlar Odası, "Selimiye Camii'nin silüetinin olumsuz biçimde etkileneceği, plan değişikliği ile ortaya çıkacak nüfus artışını karşılar nitelikte yeşil alan ve donatı alanın belirlenmediği ve resmi kurum görüşlerinin alınmadığı" şeklindeki iddiaları Edirne İdare Mahkemesi'ne sundu.

EDİRNE BELEDİYESİ: 6 KAT OLARAK HAZIRLANDI, SİLÜETİ BOZMAZ

Edirne Belediyesi ise savunmasında, uyuşmazlığa konu parsellerin tamamının değil, bir kısmının resmi kurum alanından çıkarılarak tercihli kullanım alanı olarak belirlendiğini, plan tadilatının Selimiye Camii silüetini olumsuz etkilemeyecek şekilde 6 kat olarak hazırlandığını ileri sürdü ve davanın reddini talep etti.