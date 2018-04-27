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 (ek görüntü ve bilgiyle) ÇATALCA'DA EMNİYET ŞERİDİNDE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bir kamyonetten ticari araca mal aktarımı yapılıyordu. Bu sırada emniyet şeridine giren bir kamyon, 2 araca çarptı. Araçlar ve yanındakiler yol kenarına savruldu. Feci kazada 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Jandarma ve sağlık ekipleri
-Araçların görüntüsü

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