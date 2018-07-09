(ek görüntü ve bilgiyle) HALİÇ'TE DENİZ TAKSİLER YANDI 

- Teknelerin alev alev yanması kameraya yansıdı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Enver ALAS - Özgür EREN - Murat DELİKTAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHA
Haliç kıyısında bulunan 3 deniz taksi yandı.
Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. Feshane yakınında bulunan deniz taksilerden birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yükselen siyah duman bir çok ilçeden görüntü. Alev alev yanan tekneler DHA kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri denizden ve karadan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Alanda 17 deniz taksinin bulunduğu öğrenildi.
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