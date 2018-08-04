 (ek görüntü ve bilgiyle) KUMKAPI'DA 3 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Enver ALAS - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

Kumkapı'da 3 katlı eski bir bina alev alev yandı.

Kumkapı Sepetçi Selim Sokak'ta bulunan 3 katlı eski boş binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın binayı kısa sürede sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alevler kontrol altına alınırken binada zaman zaman çökmeler meydana geldi.

Yangın nedeniyle sokakta panik yaşandı. Alevlerin yandaki binalara sıçramaması için itfaiye büyük çaba sarfetti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırıyor

Görüntü Dökümü:

--------

-Alev alev yanan bina

-itfaiyenin müdahalesi

-Çökmeler

-Sokağı kaplayan duman

-Detaylar

