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(ek görüntüler) Esenyurt'ta cep telefonu bayiilerinin hırsız isyanı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 39 dakika önce

* Esenyurt'ta cep telefonu bayilerini hedef alan hırsızlar son bir ayda onlarca telefon bayiinden yaklaşık 200 bin lira değerinde cep telefonu ve tablet çaldı. * Güvenlik kameralarına takılan eli silahlı hırsızların karşısında can ve mal güvenliklerinin olmadığını söyleyen iş yeri sahipleri duruma tepki göstererek yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.Haber - Kamera : Alper KORKMAZİSTANBUL DHA Esenyurt'ta faaliyet gösteren cep telefonu mağazaları son zamanlarda hırsızların hedefinde.Giderek artan hırsızlık olaylarına karşı hiç bir şey yapamadıklarını, yetkililerden çözüm beklediklerini söyleyen mağaza sahipleri ise son bir ayda 20'den fazla cep telefonu bayinin soyulduğunu ve yaklaşık 200 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik ürün çalındığını söylüyor.Yüzleri maskeli ve silahlı hırsızlar benzer yöntemlerle mağazalara girerek dakikalar içinde mağazayı soyuyor. "GECELERİ RAHAT UYUYAMIYORUZ"15 yıldır telefon bayiliği yaptığını belirten , seslerini duyuramadıklarını ve yetkililerden yardım istediklerini söyleyen mağaza sahibi Yalçın Özer , "Caydırıcı bir ceza yok , caydırıcı bir ceza olursa bu olaylar düşecektir.Geceleri rahat uyuyamıyoruz. Acaba soyuldu mu diye bakıyorum ilk önce. 17 -18 bin lira bir zararım var" diye konuştu.SİLAH DOĞRULTTULARBenzer yöntemlerle mağazalaragiren hırsızların o anları saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kepenk kilitlerini kırmayı ve açmayı başaran hırsızlar cep telefonu mağazalarına girerek binlerce lira değerinde tablet ve telefonları dakikalar içinde çaldı.Hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde silahlı bir kişiyi mağaza girişinde gözcü olarak bıraktığı görülüyor.Kendilerini farkeden bir vatandaşa ise silah doğrultuyor. AYNI İŞ YERİ İKİ KERE SOYULDU Hırsızlar4 Ocak Perşembe gecesi yine bir telefon mağazasına girerekdakikalar içinde yaklaşık 15 bin lira değerinde telefon ve tablet çaldı.Aynı iş yeri 10 Ocak günü tekrar hırsızların hedefi oldu.Güvenlik kamera görüntülerinde yüzlerini maske ve kapşonlarıyla gizleyen hırsızlar kepengi ellerindeki aletlerle kırarak mağazaya giriyor. Telefonları çalan hırsızlar daha sonra mağazadan kaçıyor.

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