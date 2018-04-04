- (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER )  İBB BAŞKANI UYSAL: UBER, ASLINDA RAHATLIK DEMEK

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

(UBER -TAKSİCİ TARTIŞMASI) Yaklaşık 18 bin taksicimiz var. 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Şoför diyor ki, 'başkanım, kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride'. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani"

"Neticede UBER dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek 'eline sopa alıp sokakta UBER'cileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz"

"UBER, aslında rahatlık demek. Şoförle müşterinin birbirine güvenini sağlaması demek. Biz o konfordan uzak kalmamalıyız.

" (YEMEK KARTLARI) Yemek kartı ciddi bir pazar. Ama Fransızlar'ın elinde. Şu anda yerli ürün çalışması yapıyoruz"

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, UBER'e karşılık, ilgili kurumlarla yerli olacak şekilde 'iTaksi' sistemini kurduklarını ancak bu sisteme de sadece 5 bin civarında taksicinin katıldığını belirtti.

İstanbul'da düzenlenen '2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı'nın açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Uysal, yerli ve milli ürünlerin İBB'nin bir çok biriminde kullanıldığını, daha fazla yerli ürünün kullanılması için de sanayicilere büyük iş düştüğünü söyledi. Yerli ürün kullanımının öneminden bahseden Uysal, dışa bağımlı kalmamak adına da yerli ürün üretiminin ve bunların kullanımının aynı zamanda sanayide ve ticarette artışı da beraberinde getireceğini işaret etti.