- (ek görüntüyle) KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDE AYRILDI

- Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

Haber: Gülseli KENARLI - Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

Karamollaoğlu saat 14.05'te Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Gül'ün konvoyundan görüntüler

-Çalışma ofisinden görüntüler

-Karamollaoğlu'nun ofise gelişi

-Karamollaoğlu'nun ofisten ayrılması

