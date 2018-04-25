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- (ek görüntüyle) KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDE AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:42 | Son Güncelleme

- Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

- Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

Haber: Gülseli KENARLI - Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.
Karamollaoğlu saat 14.05'te Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü
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-Gül'ün konvoyundan görüntüler
-Çalışma ofisinden görüntüler
-Karamollaoğlu'nun ofise gelişi
-Karamollaoğlu'nun ofisten ayrılması

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