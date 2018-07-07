- (ek görüntüyle) SICAKTAN BUNALANLAR PLAJLARA AKIN ETTİ

Haber- Kamera: Ali AKSOYER - Enver ALAS - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalan İstanbullular plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Sarıyer'de yer alan Kısırkaya Plajı'na hafta sonu serinlemek için yüzlerce kişi geldi. Cankurtaranların da çalıştığı plajda sıcak havanın ve denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Bazıları mangal yaparken plaja nişan fotoğrafı çektirmek için gelenler de oldu. Kısırkaya Plajı'na çocukları ile gelen Besim Azrak, denizin temiz olduğunu söyledi. Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Nezahat Akgün ise, "Çok memnun kaldım yalnız çöplerden memnun değilim. Ortamın güzelliğini bozuluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Havadan görüntüyle plajlar

-Denize giren vatandaşların görüntüsü

-Nişan fotoğrafı çekilenler

-Cankurtaranların görüntüsü

-Plaja gelenlerle röportajlar

-Plaja bırakılan çöplerin görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Genel detaylar

EMİRGAN SAHİLİNDEN GÖRÜNTÜLER

-Emirgan Sahili

-Denize girenler

-Deniz yatağıyla boğazda yüzenler

-Boğazın sularına atlayanlar

-Güneşlenenler

-Sahilde yürüyüş yapanlar

-Genel ve detaylar

