- (ek görüntüyle) SİLİVRİ'DE CAN PAZARI; ÇOCUĞUNU PENCEREDEN SARKITTI 

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Silivri'de yangında can pazarı yaşandı.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda bulunanlar mahsur kaldı. Bir kişi, dumandan korumak istediği çocuğunu pencereden sarkıttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğunu pencereden sarkıtan kişi

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Müdahaleden görüntüler

-Detaylar

