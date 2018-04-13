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Ekinci öğrencilere kitap hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde öğrencilere, Eyyübiye Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çizgilerle Urfa kurtuluş destanı’ kitabını hediye etti.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Ekinci öğrencilere kitap hediye etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde öğrencilere, Eyyübiye Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çizgilerle Urfa kurtuluş destanı’ kitabını hediye etti.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında öğrencilere, ‘Çizgilerle Urfa Kurtuluş Destanı’ kitabını hediye etti. Gençliğe verdiği önemi her platformda gösteren Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde gençlere kurtuluşun şanlı destanını anlatan kitapları hediye etti. 11 Nisan ruhunu gençliğe aşılamak ve milli bilinç oluşturmak adına Eyyübiye Belediyesi koordinesinde Araştırmacı Müslüm Akalın ve Yusuf Sabri Dişli tarafından yayına hazırlanan ‘Çizgilerle Urfa Kurtuluş destanı’ kitabı, Ekinci’nin de katıldığı programla öğrencilere dağıtıldı. Hayati Harrani ortaokulundan yapılan ilk kitap dağıtımında öğrenciler Ekinci’ye ilgi gösterdi. Okuldaki kitap dağıtımının ardından sınıfta öğrencilerin kitap okuduğunu gören Ekinci ve beraberindekiler öğrencilerle birlikte kitap okumam etkinliğine katıldı. ‘Eyyübiye okuyor’ projesi kapsamında okullarda yürütülen okuma saatlerine katkıda bulunmak üzere 40 bin kitap bağışından bulunan Eyyübiye Belediyesi bu sayıyı okul kütüphanelerine ve kitaplıklarına yapacağı bağışla 100 bine çıkarmayı planlıyor. Ekinci kitap dağıtımında,” Geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi daha iyi şekillendirme imkanı buluruz” dedi.
Kitap dağıtımında konuşan Ekinci, “Amacımız Şanlıurfa’nın kendi kendini kurtaran şehir olarak bu unvana nasıl sahip olduğunu ifade etmek. 100 yıl önce karşılaştığımız o sorun, sıkıntı ve düşman işgalinden kurtuluşunu izah edebilmek. Şanlıurfa halkının bir araya gelerek işgalcileri şehirden nasıl kovduğunu göstermek için bu kitabı yayımladık. Sizler de bu vesileyle hem ecdadınızı tanımış olacaksınız hem tarihinizi bilmiş olacaksınız hem de içinde bulunduğumuz durum vesilesiyle de bu ülkeye bu millete nasıl sahip çıkılması konusunda da fikir sahibi olacaksınız. Bizler zor bir coğrafyada bulunuyoruz. Her gün yeni sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama eğer gençlerimiz bilinçli olursa, gençler geçmişini iyi bilirse gelecekte karşılaşacağımız sorunları da bertaraf etmiş olacağız” diye konuştu.

Ekinci öğrencilere kitap hediye etti

Ekinci öğrencilere kitap hediye etti

Ekinci öğrencilere kitap hediye etti

Ekinci öğrencilere kitap hediye etti

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