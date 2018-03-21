Ekinci vatandaşlarla bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçede vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekinci, ilçede sürdürdüğü ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi. Yenice, Şıh Maksut ve Asya Mahallelerinde ziyaretler yapan Ekinci vatandaşların duasını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,” Eyyübiye Belediyemiz Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli Ak Parti İlçe, Kadın ve Gençlik Kollarından arkadaşlarımızla birlikte mahalle gezilerimizi sürdürüyoruz. Bu geziler kapsamında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıp taleplerini aldıktan sonra bu taleplerini yerine getiriyoruz. Mahalle muhtarlarımızın da eşlik ettiği bu ziyaretlerde çat kapı yapıyoruz. Daha önceden ziyaret ettiğimiz ailelerin taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı mutluluğumuzu ailelerimizle paylaşıyoruz. Zor şartlar altında yaşayan ailelerimize fiziki anlamda destek vermek ayrıca mutluluk verici. Vatandaşlarımızın duasını almak bizi ayrıca mutlu ediyor. Bizler gezdikçe vatandaşların sorunlarına hem ortak oluyoruz hem de çözüm buluyoruz. Zor şartlar altında yaşayan insanımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Yenice Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş da vatandaşlara yaptığı yardımlardan dolayı Ekinci’ye teşekkür etti.
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