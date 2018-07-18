HABER

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Ağrı’da jandarma ve AFAD ekipleri Leyla Aydemir’in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Aramaların yoğunlaştığı tarlayı karış karış tarayan ekipler Leyla’nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. Ekipler minik Leyla’ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek.

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla, Bezirhane Köyü’nde toprağa verilmişti. Minik Leyla’nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu. Tarlada arama çalışması yapan ekipler 4 gün önce minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı.

EKİPLER FAİLİN BULUNMASI İÇİN İZ ARIYOR

Leyla’nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla’nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. 4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler herhangi bir ipucu elde edemedi.

EKİPLER BULANA KADAR ARAMAYA DEVAM EDECEK

Ekipler minik Leyla’ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek. Acılı anne ve baba göze bir yandan taziyeleri kabul ederken bir yandan da kızlarının katilinin bulunmasını istiyor. (İHA)


PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
Afrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneğiAfrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneği
İstanbul Boğazı'nda gökkuşağı oluştuİstanbul Boğazı'nda gökkuşağı oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı minik leyla minik leyla'nın katili bulundu mu? saç tokası Muska

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.