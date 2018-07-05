"Ekmek en kaliteli karbonhidrat kaynağı"

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi'nde Diyetisyen Ceysi Kazado, "Düşünülenin aksine ekmek bizim için en kaliteli ve güzel karbonhidrat kaynağıdır. Siz de mutlaka diyetisyeninizin verdiği porsiyonlarda ekmeği beslenme listenizden çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

Kazado, yaptığı yazılı açıklamada diyet yaparken yapılan "5 hata"nın altını çizdi.

Kazado, ödem yapacağı düşüncesi ile suyu az içmenin, öğün atlamak ve uzun süreli aç kalmanın, kilo aldırmayacağı düşüncesi ile light ürünlerden sıkça tüketmenin, başkalarının diyetlerini uygulamanın ve karbonhidrat tüketmenin hatalı olduğunu vurguladı.

Su tüketiminin ödem yaptığı yönünde inanışın aksine, gerekli miktarda su tüketiminin vücutta ödem oluşmasını engellediğine değinen Kazado, "Sindirim enzimlerinin çalışması için gerekli olan suyun yeterli miktarda tüketilmemesi, hem sindirim sistemini hem de metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Günlük su tüketiminin gerekenden az olması, çay veya kahve tüketimin fazla olması, vücudu susuz bırakan, metabolizmayı yavaşlatan ve şişkinliğe yani ödeme sebep olan etkenlerdendir." ifadelerini kullandı.