"Ekmek en kaliteli karbonhidrat kaynağı"

Fazla kiloların tek nedeninin aşırı kalori alımı veya hareketsiz bir yaşam sürmek olmadığına dikkati çeken Kazado, şunları kaydetti:

"Düşük kalorili beslenmeye çalışarak hareketli bir yaşama geçsek bile şayet öğünlerimizi tam ve zamanında tüketmezsek kilo vermek veya kilomuzu kontrol etmek için ortaya koyacağımız emekler boşa çıkabilir. Öğün atlamak bu noktada yapılabilecek en zararlı eylemdir. Öğün atlamanın yanında her öğünün kendine has besinleri ile beslenmemek de kilo almaya neden olabilmektedir. Vücudunuzu aç bırakmayın. Önemli olan kilo vermek değil yağdan kaybetmektir, uzun süreli açlıklarda kas ve su kaybı gözlemleriz. Metabolizma açlığı mide açlığına benzemez, bu nedenle metabolizmanın iyi çalışması için az az sık sık olacak şekilde beslenmemiz gerekmektedir. Sabah, öğle ve akşam ana öğünler ve her ana öğünden 2-2,5 saat sonra ara öğünler tüketilmeli."

- "Kepekli ekmek tüketmek karbonhidrat alımına neden olur"

Ceysi Kazado, tüketilen bütün besinlerde olduğu gibi light ürünlerin de kalorisinin bulunduğunu belirterek, "Light ürünlerin kalorisi diğer besinlere göre daha az olmakla birlikte miktara dikkat etmeden tüketmek kilo aldırabilir. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketmenin karbonhidrat alımına neden olduğu unutulmamalıdır. Kepekli ekmek tüketmenin tek faydası kan şekerinin daha yavaş yükselmesi ve ekstradan lif alımıdır." bilgisini verdi.