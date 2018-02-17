Ekmeklerini ormandan kazanıyorlar

Ordu’da geçimlerini ormandan kazanan işçiler, zorluklara aldırış etmeden çalışıyor.
Kabadüz ilçesinde ormanda çalışan işçiler, Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği ağaçların kesiminde çalışarak ekmeklerini kazanıyor. Ormanda, işçilerin sabahın erken saatlerinde başladığı yoğun mesainin ardından tomruk haline getirilen ağaçlar, orman işletmesine teslim ediliyor.
Ormanda çalışan Gültekin Aydoğan, bütün zorluklara rağmen işlerini severek yaptıklarını söyledi. Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği ağaçların kesimini yaptıklarını belirten Aydoğan, "İşimiz insanı zorlayan ağır bir iş. Ancak burada çalışan hepimiz işimizi bütün zorluğuna rağmen severek yapıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği yaşlı hastalıklı ağaçları keserek geriden gelen fidanların büyümesini sağlıyoruz" dedi.
Eşi ile birlikte ekmeğini ormandan kazanıyor
Erkeklerin dahi çoğu zaman zorlandığı ağaç kesim işini eşiyle birlikte yapan Sevim Tepe, alın teriyle ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşi ile birlikte ormanda çalıştığını ifade eden Sevim Tepe, "Ekmeğimiz için çalışıyorum. Bu işlere çocukluğumdan beri alışkınım. Eşimle birlikte çalışmaktan çok mutluyum" diye konuştu.
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