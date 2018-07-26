"Ekmekte yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak" 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammına ilişkin, "Ekmeğin Türkiye'de azami olan 5 lira olan fiyatı yine azami fiyat olan 5 lira 75 kuruş üzerinde olmayacak. Esnafın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Yani enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak. Bu demek değil ki bütün vilayetlerde ekmek kilogramı 5 lira 75 kuruş olacak. İllerde maliyet hesapları ona göre yapılacak. Yürürlüğe girmesi yine bir ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının geçmiş yıllarda olduğu gibi yine uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Balcı, "Türkiye'de uygulanan kilogram fiyatı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 2016 yılı ocak ayında alınan fiyattır. Yaklaşık 2 buçuk yıl geçmesine rağmen bütün girdilerimizde artış meydana gelmesine rağmen fırıncı esnafı olarak bugüne kadar bir değişiklik yapmadan geldik. Bugünden itibaren yapacağımız genelge ile birlikte ekmeğin Türkiye'de azami 5 lira olan fiyatı yine azami fiyat olan 5 lira 75 kuruş üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak" diye konuştu.