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"Ekmekte yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammına ilişkin, "Ekmeğin Türkiye'de azami olan 5 lira olan fiyatı yine azami fiyat olan 5 lira 75 kuruş üzerinde olmayacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammına ilişkin, "Ekmeğin Türkiye'de azami olan 5 lira olan fiyatı yine azami fiyat olan 5 lira 75 kuruş üzerinde olmayacak. Esnafın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Yani enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak. Bu demek değil ki bütün vilayetlerde ekmek kilogramı 5 lira 75 kuruş olacak. İllerde maliyet hesapları ona göre yapılacak. Yürürlüğe girmesi yine bir ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının geçmiş yıllarda olduğu gibi yine uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Balcı, "Türkiye'de uygulanan kilogram fiyatı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 2016 yılı ocak ayında alınan fiyattır. Yaklaşık 2 buçuk yıl geçmesine rağmen bütün girdilerimizde artış meydana gelmesine rağmen fırıncı esnafı olarak bugüne kadar bir değişiklik yapmadan geldik. Bugünden itibaren yapacağımız genelge ile birlikte ekmeğin Türkiye'de azami 5 lira olan fiyatı yine azami fiyat olan 5 lira 75 kuruş üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak" diye konuştu.

"BU DEMEK DEĞİL Kİ BÜTÜN VİLAYETLERDE EKMEK KİLOGRAMI 5 LİRA 75 KURUŞ OLACAK"
Ekmek zammının illerdeki maliyet hesaplarına göre yapılacağını vurgulayan Balcı, "Bu demek değil ki bütün vilayetlerde ekmek kilogramı 5 lira 75 kuruş olacak. İllerde maliyet hesapları ona göre yapılacak. Bir gerçek var ki Türkiye'nin hiçbir yerinde 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Geçen zaman göz önüne alındığında bu fiyatın en makul olan bir oran olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ YİNE BİR AYI BULACAKTIR"
Balcı, "Bizim görüşümüz alındıktan sonra ilgili bakanlık olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınacak ondan sonra fiyat verilecek. Bunun yürürlüğe girmesi yine bir ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının geçmiş yıllarda olduğu gibi yine uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ESNAFIN DAHA FAZLA DAYANACAK GÜCÜ KALMADI.
Balcı, "Sağlıklı ve hijyen koşullarında ekmek üretebilmek için zorunlu olarak bu fiyat artışını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü esnafın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Bunda ısrar edecek olursak ekmekteki kalitenin düştüğünü görürüz yani esnaf hangi unu bulursa ondan ekmek üretecek. Yüzde 15'in makul olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"SİMİTLERİMİZDE ÇİN SUSAMI KULLANILMIYOR"
Balcı, "Türkiye'de Çin susamı kullanılmıyor. Simitlerimizde Çin susamı kullanılmıyor" dedi.

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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