'Ekmekten diş protezi çıktı' iddiası

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kepçe operatörü Ahmet Töngül, fırından aldığı ekmeğin içinden diş protezi çıktığını öne sürdü. Diş protezini sosyal medyadan canlı yayın yaparak, takipçilerine gösteren Töngül, "Ne yiyip, içtiğimize dikkat edelim" dedi.
Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan, kepçe operatörü Ahmet Töngül, 29 Haziran Cuma günü, Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde oturan anne- babasına ziyarete gitti. Töngül, ailesinin evine giderken, Seydikemer'deki fırından ekmek aldı. Geceyi anne- babasının evinde geçiren Töngül, iddiaya göre, sabah kahvaltısında, babasından getirdiği ekmeğin içinden diş protezi çıktığını öğrendi. Töngül, ekmeği ve içinden çıktığı öne sürülen diş protezini alıp, cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından canlı yayın yaptı. Töngül, yayında, "Sanırım fırıncı takma dişini bunun içine düşürmüş. Ne yediğimize ne içtiğimize dikkat edelim. Biz, Seydikemer'den Yayla İncealiler'e kadar birçok yerden ekmek alıyoruz. Ben bu ekmeği anneme getirdim, gördüğünüz gibi içinden diş çıktı. Kesinlikle başka yerden alıp koymadım" dedi.
Tüm ısrarlara rağmen fırının ismini vermeyen Ahmet Töngül'ün paylaşımının altına esprili yorumlar yapılarak, 'Millet para verip alıyor. Sen beleş buldun', 'Tak ağzına' yazıldı. Töngül'ün de 'Ağzıma iyi gelmedi' yazarak, bir yoruma yanıt verdiği görüldü.
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