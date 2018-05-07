EKMELEDDİN İHSANOĞLU MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAK

Enver ALAS - İstanbul DHA

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçimlerde aday olmayacağı açıklandı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun danışmanı tarafından gönderilen yazılı açıklamada şöyle denildi:

"24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dille yazılan birtakım haberler basına yansımıştır. Bu gerekçeyle bir basın açıklaması yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde davet üzerine "Çatı Aday" olarak gösterilmiş ve o günün zorlu şartlarında yüzde 38,5 oranında oy alarak başarılı bir sonuç elde etmiştir. Dikkatle incelendiğinde, bu başarılı neticenin İhsanoğlu'nun yürüttüğü nezih ve dürüst kampanyanın bir eseri olduğu görülecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ise davet üzerine girdiği 7 Haziran seçimlerinde İstanbul MHP Milletvekili olarak seçilmiş ve MHP çatısı altında siyasi hayatına devam etmiştir"

"SAĞLIĞINA YENİDEN KAVUŞMUŞTU"

"Sayın İhsanoğlu, bugüne kadar öncelikle ülkemizin ve yüce Milletimizin milli menfaatleri için yapılması lazım gelen ne varsa vicdani sorumlulukları gereği milletvekili yeminine sadık kalarak yerine getirmiştir. 13 Mart 2018 tarihinde Bakü'de rahatsızlanarak kalp krizi geçiren Sayın İhsanoğlu başarılı bir operasyonla sağlığına yeniden kavuşmuştur. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yakın ilgi ve desteklerini eksik etmemiştir"