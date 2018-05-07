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Ekmeleddin İhsanoğlu milletvekili adayı olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

 MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçimlerde aday olmayacağı açıklandı.

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçimlerde aday olmayacağı açıklandı.
Ekmeleddin İhsanoğlu'nun danışmanı tarafından gönderilen yazılı açıklamada şöyle denildi:
"24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dille yazılan birtakım haberler basına yansımıştır. Bu gerekçeyle bir basın açıklaması yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde davet üzerine 'Çatı Aday' olarak gösterilmiş ve o günün zorlu şartlarında yüzde 38,5 oranında oy alarak başarılı bir sonuç elde etmiştir. Dikkatle incelendiğinde, bu başarılı neticenin İhsanoğlu'nun yürüttüğü nezih ve dürüst kampanyanın bir eseri olduğu görülecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ise davet üzerine girdiği 7 Haziran seçimlerinde İstanbul MHP Milletvekili olarak seçilmiş ve MHP çatısı altında siyasi hayatına devam etmiştir"

"SAĞLIĞINA YENİDEN KAVUŞMUŞTU"
"Sayın İhsanoğlu, bugüne kadar öncelikle ülkemizin ve yüce milletimizin milli menfaatleri için yapılması lazım gelen ne varsa vicdani sorumlulukları gereği milletvekili yeminine sadık kalarak yerine getirmiştir. 13 Mart 2018 tarihinde Bakü'de rahatsızlanarak kalp krizi geçiren Sayın İhsanoğlu başarılı bir operasyonla sağlığına yeniden kavuşmuştur. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yakın ilgi ve desteklerini eksik etmemiştir"

"BAŞVURU YAPMAMIŞTIR"
"2 Mayıs 2018 tarihli MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiştir. Sayın İhsanoğlu, toplantının yapıldığı gün ve akabinde nükseden rahatsızlığı dolayısıyla seyahat edememiş ve Ankara'ya gelememiştir. Sağlık sorunları nedeniyle mazeretli olarak bu toplantıya katılamamıştır. MHP tarafından yapılan açıklamada, Sayın İhsanoğlu ile Samsun MHP Milletvekili Sayın Erhan Usta'nın mazeretli olarak katılamadığı hususu açıkça belirtilmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen bazı mahfiller ısrarla, kasıtlı ve hedefli haberleri servis etmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, yine aynı şekilde Sayın İhsanoğlu'nun 27. dönem milletvekilliği seçimlerine katılmaması, bir polemik malzemesi yapılmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple altını çizerek belirtmek gerekir ki, Sayın İhsanoğlu 27. Dönem Milletvekili Seçimlerine katılmak amacıyla başvuru yapmamıştır"

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