Ekmeleddin vakası! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, "Ekmeleddin Vakası' denmez, denemez' altbaşlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"ÖZELLİKLE CHP’lilerin dilinde “Ekmeleddin vakası” diye bir tabir var.
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Sanki bütün suç Ekmeleddin İhsanoğlu’nunmuş gibi...
Sanki bütün sorumluluk Ekmeleddin İhsanoğlu’na aitmiş gibi...
“Ekmeleddin vakası” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Oysa bu vakaya ille de bir isim verilecekse...
Kemal Kılıçdaroğlu vakası...
İsimleri verilmelidir."
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