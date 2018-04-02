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Ekmeleddin vakası! Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Bilet parasını verip yurt dışına göndermek... Ceza mı, ödül mü?" başlıklı yazısında Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından yaşanan tartışmalara değindi.

Ekmeleddin vakası! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, "Ekmeleddin Vakası' denmez, denemez' altbaşlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ÖZELLİKLE CHP’lilerin dilinde “Ekmeleddin vakası” diye bir tabir var.

*

  • Sanki bütün suç Ekmeleddin İhsanoğlu’nunmuş gibi...

  • Sanki bütün sorumluluk Ekmeleddin İhsanoğlu’na aitmiş gibi...

  • Sanki Ekmeleddin İhsanoğlu, silah zoruyla kendisini aday yaptırmış gibi...

“Ekmeleddin vakası” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

Oysa bu vakaya ille de bir isim verilecekse...

  • Kemal Kılıçdaroğlu vakası...

  • Devlet Bahçeli vakası...

İsimleri verilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
ekmeleddin ihsanoğlu Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu CHP MHP Devlet Bahçeli

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