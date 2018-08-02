"EKMOK Motosiklet Festivalli" Midilli Adası'nda gerçekleştirilecek

BALIKESİR (AA) - 6. Uluslararası Motosiklet Festivali, Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü (EKMOK) tarafından 3-6 Ağustos'ta Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenecek.
EKMOK öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılmak için Ayvalık ilçesine gelen yaklaşık 150 kişilik motosikletli grubu, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Motosikletli grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan EKMOK Yönetim Kurulu Üyesi Besim Eraslan, Midilli Adası'ndaki kardeş motosiklet kulübüyle ortaklaşa düzenledikleri festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Eraslan, 5 yıldan bu yana Edremit ve çevre ilçelerinde düzenledikleri motosiklet festivalinin bu yıl 3-6 Ağustos tarihlerinde Midilli Adası'nda gerçekleşeceğini belirterek, "Bu yıl festivalimize Edremit'teki kulüp üyelerimiz dışında İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Balıkesir gibi Türkiye'nin birçok kentinden motosiklet tutkunları katılıyor. Midilli Adası turu, geziler, konserler ve birçok eğlenceli etkinlikler festival programı içinde yer alacak. Beraberimizde getireceğimiz çadırlarla kamplar kuracağız. Bol bol denize girip eğleneceğiz. Tüm bunları yaparken de Ege'nin iki yakasındaki Türk-Yunan dostluğunun da pekiştirilmesine katkı vermeye çalışacağız." diye konuştu.
Midilli Adası'ndaki festivale katılmak üzere Bursa'dan Ayvalık'a gelen Okan Uludağ da "Bu festivali Yunanlı motosiklet tutkunu kardeşlerimizle ortaklaşa düzenlendik. Biz de hem suyun iki yakasındaki dostlukları pekiştirmek hem de günlük hayata ait stresi üzerimizden atabilmek için bu etkinliğe katılıyoruz." şeklinde konuştu.
İstanbullu motosiklet tutkunu Mübeccel Ünal ise festivale katılacağı için heyecanlı olduğunu ve güzel vakit geçireceklerini dile getirdi.
Festivale Antalya'nın Manavgat ilçesinden katıldığını belirten Mehmet Ali Yılmaz da hemen hemen her motosiklet festivalini takip ettiğini vurgulayarak, "Geçen yıl da Ayvalık'ın Cunda Adası'nda düzenlenen 10 Riders Motosiklet Festivali'ne katılmıştım. Bu yıl da Midilli'deki festivale katılıyorum. Çok mutluyum." açıklamasında bulundu.
Motosiklet tutkunları, daha sonra feribotlarla Midilli Adası'na geçti.
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