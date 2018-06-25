Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından 19 ülkeden 826 akademisyenin katılımıyla düzenlenen Ekoloji 2018 Uluslararası Sempozyumu sona erdi.
Sempozyuma ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan KÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Savaş Canbulat, sempozyumun bu yıl 8'incisinin düzenlendiğini hatırlattı.
Her yıl farklı bir üniversitede sempozyumun yapıldığına işaret eden Canbulat, "10 aylık yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bin 550 bildiri bize geldi. Bu bildirilerin içerisinde hakemlerimizle yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda bin 125 bildiri kabul edildi. Bunların 625'i sözlü, geriye kalan 500'ü de poster bildiri olarak sempozyumumuzda sunuldu. " dedi.
Sempozyum kapsamında 152 kurum ve kuruluşun bir araya geldiğini belirten Canbulat, "Bu bizim için büyük bir başarıydı. 19 farklı ülkeden katılımcımız vardı. Biz burada bilimsel bir platformda, ülkelerin ve bilim adamlarının birbirleriyle kaynaşmalarını, iletişim kurmalarını sağlamış olduk. Fikir, düşünce ve en önemlisi ortak bilimsel çalışmalar yapmak için de bir fırsat ve ortam oluşturduk." diye konuştu.
Canbulat, sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra, Kırgızistan, Ukrayna, Azerbaycan, Makedonya, Libya, Nijerya, Meksika, İran, İngiltere, Hindistan, Cezayir, Bulgaristan, Rusya, Irak, Kosova, Ürdün, Fas ve Tunus'tan akademisyenlerin katıldığını kaydetti.
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