Taksim Gezi Parkı ile Maçka Parkını bağlayan Ekolojik köprü yayalara açıldı. Yapımında sona gelinen köprünün çevre çalışmalarının ise devam ettiği görüldü.
Taksim Gezi Parkı ile Maçka Parkını bağlayan ve ‘Kentsel Doku İçerisinde Yeşil Alan Sürekliliğini Sağlayan İlk Ekolojik Köprü’ olan Ekolojik yaya köprüsünün yapımında sona gelindi. Yeşil alanı kesintisiz hale getirerek Taksim Meydanını, Gezi Parkı güzergahıyla birlikte Harbiye Bölgesine bağlayan köprü yayalara açıldı. Köprünün çevre çalışmalarının ise devam ettiği görüldü.
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