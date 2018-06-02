DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının seçim öncesi Türkiye ile ilgili yaptığı negatif değerlendirmelerin spekülatif amaçlı olduğunu belirterek, "Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Teşkilatı Toplantı Salonu'nda ilçe belediye başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch'in, Türkiye ve Türk bankalarını izlemeye aldığı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Zeybekci, seçim öncesi bu değerlendirmelerin maksatlı olduğunu söyledi.

Zeybekci, "Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını, tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz. Bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak buluyoruz." diye konuştu.