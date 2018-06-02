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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

"Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını, tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz" - "Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir" - "Bankalarımızın sermaye yeterlilik oranlarını, sermaye-özsermaye oranlarını gayet iyi biliyoruz. Bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz, sıkıntımız yoktur"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının seçim öncesi Türkiye ile ilgili yaptığı negatif değerlendirmelerin spekülatif amaçlı olduğunu belirterek, "Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Teşkilatı Toplantı Salonu'nda ilçe belediye başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch'in, Türkiye ve Türk bankalarını izlemeye aldığı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Zeybekci, seçim öncesi bu değerlendirmelerin maksatlı olduğunu söyledi.

Zeybekci, "Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını, tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz. Bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak buluyoruz." diye konuştu.

Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranlarını ve sermaye-özsermaye oranlarını iyi bildiklerini, bu konularla ilgili herhangi bir endişelerinin ya da sıkıntının bulunmadığını vurgulayan Zeybekci, bu tür spekülatif açıklamalara geçmişten de alışkın olduklarını dile getirdi.

- "Kıymeti harbiyesi yok"

Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günüyle 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinden önce de benzeri negatif gayretlerin bulunduğunu hatırlattı.

Bu değerlendirmelerin felaket tellallığı veya algı operasyonundan başka bir şey olmadığını ifade eden Zeybekci, Türkiye ekonomisinin geçen yılki büyüme, ihracat, kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi, yatırım teşvik belgeleri ve bütçe açığı verileriyle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında objektif davranmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz şunu unutmuyoruz, 2012 yılında kredi derecelendirme kuruluşları tarafından 'yatırım yapılabilir ülke' seviyesinde değilken Türkiye mucizesini gerçekleştirdik. Yaklaşan seçim döneminde Türkiye ile ekonomik anlamda yorum yapanların negatif yönde yoruma gayret göstermesini kötü niyetli olarak algılarız. Bunu Türkiye'ye uygulanan bir operasyonun, manipülasyonun ve spekülatif amaçlı birilerinin Türkiye üzerinden rant sağlamasıyla ilgili oyuna alet olması olarak görüyoruz."

Türkiye'nin seçim atmosferinde olduğu, Türk lirasının değerinin manipüle edildiği bir ortamda değil, yakın geçmişteki büyüme oranları, gelecek dönemdeki yatırım vaatleri, yatırımla ilgili planları, vermiş olduğu teşvikler, turizm gelirleri ve ihracatıyla değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili öngörülerini, beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir."

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