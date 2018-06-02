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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri) Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklenti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri) Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir."


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