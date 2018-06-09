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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: (Moodys'in bankaların kredi notunu düşürmesi) "Takibe almadığı, kredi notlarını düşürmedikleri ülkelerden bahsedeyim. Polonya yüzde 4,1. İspanya yüzde 5,6. Rusya yüzde 9,5. Portekiz yüzde 11,8. Bulgaristan yüzde 13,2. İrland

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: (Moodys'in bankaların kredi notunu düşürmesi) "Takibe almadığı, kredi notlarını düşürmedikleri ülkelerden bahsedeyim. Polonya yüzde 4,1. İspanya yüzde 5,6. Rusya yüzde 9,5. Portekiz yüzde 11,8. Bulgaristan yüzde 13,2. İrlanda yüzde 13,6. İtalya yüzde 17,3. Yunanistan yüzde 36,3. Geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı Türkiye'de yüzde 1,5. Moody's'in kredi notunu düşürdüğü o bankacılık sistemimizin en önemli performansı bu. Ödenmeyen kredilerin milli gelire oranı, en yakın takipçimiz Hollanda yüzde 5,3. İspanya yüzde 10,1. Rusya 9,5. Portekiz 15,6. İrlanda yüzde 8. İtalya yüzde 11. Yunanistan yüzde 55. Almanya'dan da iyiyiz, Fransa'dan da iyiyiz, İngiltere'den de iyiyiz burada. Bütün bunların olduğu bir yerde böyle bir noktada Moody's'in bu söylemiş olduğu şeyi anlamak mümkün değil. Direkt suçüstüdür bu."


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