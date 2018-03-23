Zeytinburnu’nda Hasan Doğan Spor Tesisi açılışı ve Spor Toto Buz Pisti’nin temel atma törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Spekülatörler Türkiye’yi kurla ilgili etkilemeye çalışıyor. Geçen yıl da aynı şeyi yapmışlardı ama kasıtlı olarak yaptıkları tahminler sene sonunda yine yerle bir olacak’’ dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, Hasan Doğan Spor Tesisi açılışı ve Spor Toto Buz Pisti’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Veliefendi Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları ve kurdele kesimiyle başlayan tören Başkan Aydın’ın tesisi ziyaret etmesiyle sona erdi.

‘‘Spekülatörler Türkiye’yi kurla ilgili etkilemeye çalışıyor’’

Dış güçlerin Türkiye’nin gelişimine gölge düşürmek istediğini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘‘Türkiye nereden nerelere geldi. İstanbul’un tamamında belki de bir elin parmakları kadar spor salonu varken şimdi hemen hemen her okulun kapalı spor salonu var. Her köşe başında insanlarımızın serbestçe spor yapabilecekleri açık alanlar var. Merhum Hasan Doğan kardeşimiz adına bir spor tesisi Zeytinburnu belediyesi tarafından ve Spor Toto Teşkilatımızın katkılarıyla yapılıyor. Nereden nereye geldik, bundan 15 sene önce bırak Afrin’de böyle destanlar yazmayı, Türkiye Afrin’de şöyle yaparız böyle yaparız deseydi bile ekonomisi darmadağın olurdu. Şimdi hissediyor muyuz? Asla. Sadece spekülatörler arada bir Türkiye’yi kurla ilgili etkilemeye çalışıyorlar. Geçen senede aynı şeyi yapmışlardı IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği 2017 ile ilgili ortalama büyüme tahminimizi yüzde 2 buçukla 3 olarak belirlediler. Ama Türkiye yıl sonunda dünya rekoru kırdı’’ dedi.