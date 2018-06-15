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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Suruç'taki AK Partili'lere saldırı) Anlasınlar ki bu millet asla diz çökmeyecektir, bu millet asla teröre teslim olmayacaktır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Suruç'taki AK Partili'lere saldırı) Anlasınlar ki bu millet asla diz çökmeyecektir, bu millet asla teröre teslim olmayacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Nihat Zeybekci saldırı Suruç

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