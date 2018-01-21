Ekonomi Bakanı Zeybekci:

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin şu an itibarıyla 365 günlük ihracat rakamının 158 milyar dolar olduğunu belirterek, "Tarihi zirveleri de aştık. Şimdi 3 aylık süre içinde artık Türkiye'nin ihracat rakamlarını söylerken 160 diye başlayacağız. İnşallah yıl sonunda 170 milyar dolar olacak." dedi.

Zeybeki, Merkezefendi ilçesindeki bir otelde Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Ekonomi 2018 Vizyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, hain darbe girişimden sonra 2017 yılını ihracat ve büyüme seferberliği yılı ilan ettiklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin 2016'da her şeye rağmen yüzde 3,4 büyüdüğünü hatırlatan Zeybekci, "İhracatımızla ilgili de dünyada yüzde 3,5 seviyesinde düşüş olmasına rağmen Türkiye yüzde 1'in altında bir düşüşle kapattı. 2017 başında Türkiye'yle ilgili tüm dünyada ortaya konan büyüme hedefleri, derecelendirme kuruluşlarının ortalama Türkiye'nin büyümesiyle ilgili büyüme hedefi yüzde 2,5. Türkiye'nin 2017 büyümesi orta vadeli programda yüzde 5,5 en az, ihracatımızda da 153,3 milyar dolar dedik. Sonra yılın ortasına geldiğimizde biz 153,3 milyar doları 156,5'a, büyümemizi de yüzde 6'ya revize ettik. Onlar 5 defa revize ettiler Türkiye'nin büyümesini 2017 yılı için. Dün sabaha karşı Fitch 'Türkiye'nin 2017 büyümesinin yüzde 6,5'a çekiyorum' dedi. 5 defa düzeltme yapıyorsun hala tutturamıyorsun, gönüllerinden geçeni söylüyorlar Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin şu an itibarıyla 365 günlük ihracat rakamı 158 milyar dolardır. Tarihi zirveleri de aştık. Önümüzdeki üç aylık süre içinde artık Türkiye'nin ihracat rakamlarını söylerken 160 diye başlayacağız. İnşallah yıl sonunda 170 milyar dolar olacak." diye konuştu.