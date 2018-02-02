Ekonomi Bakanı Zeybekci, Adana'da

Türkiye'nin olumsuzluklara rağmen ihracat, yatırım ve büyüme rekorları kıran bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Zeybekci, "Sadece 2017 yılında vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri parasal olarak 2016'ya göre yüzde 81 arttı. Bu yatırım demek. Türkiye gemisi o kadar büyük bir gemi haline dönüştü ki artık ufak tefek dalgalardan etkilenmez. Bunların hiçbirisi de tesadüf değildir. Büyümemiz, ihracatımız her şey planlamanın sonucudur." ifadesini kullandı.

2003'te 1 kilogram pamuğa verilen destek ödemesinin 3,5 kuruştan şimdi 80 kuruşa çıktığını ifade eden Zeybekci, pamuk üretiminde 1 milyon tonluk hedeflerinin olduğunu ve pamuk destek ödemelerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

"Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye etkileri ne olacak?' diyorlar. Açıkça söylüyorum. Harekatın ekonomimize etkileri pozitif olacak. Neden mi? Operasyonda Türkiye kendi milli malzemelerini kullanıyor. Bunların bir çoğunda da özel sektör üretimleri var. Bu kısmı materyalist bir yaklaşımdır. Yatırımların en çok sıkıntı çektiği şey terör, belirsizlik ve istikrarsızlıktır. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan bu terör halkasının kırılıp atılması Türkiye'nin güvenliği, istikrarı ve geleceği yönünden tehlikenin ortadan kalkmasından dolayı ekonomi açısından iyidir. Dediğini yapan, kendine bütün tehditleri nereden gelirse gelsin ezen, sözünü dinleten, 'Bir harita çizilecekse Türkiyesiz o harita çizilmez.' diyen bir ülkenin Ekonomi Bakanının, Başbakanının yürüyüşü, Cumhurbaşkanının dediği başka olur dünyada. Bu ekonomimiz için de iyidir. Ekonomimiz için bu operasyonun son derece pozitif etkileri olacaktır."

Bakan Zeybekci, devam eden "Zeytin Dalı Harekatı"nın ekonomiye etkisi konusundaki değerlendirmelere de değinerek, şöyle devam etti:

Yeni yılda 100 milyarlarca liralık yatırımların olacağını açıklayan Zeybekci, bu yatırımların arka arkaya geleceğini bildirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin güçlendikçe bütün problemlerinin de biteceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında tarihi rekorumuzu kırdık. 12 ay boyunca 12 rekor kıracağız. Milli gelirimiz 15 bin dolara geldiği zaman başka bir ülke olacağız. Bu rakamın üzerine çıktığı zaman da çok daha farklı bir ülke olacağız. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu taşımak için bu coğrafyanın tamamı peşinden koşacak. Ecdadın bize emanet ettiği kültür coğrafyasının orta yerinde ya Türkiye olmasaydı? Bu coğrafya bir çadır ve direği de Türkiye'dir. Bu direğin koruyucusu, nöbetçisi de Tayyip Erdoğan'dır. Onun için bütün saldırılar Türkiye'ye yapılıyor. Nereye saldırdıklarını biliyorlar."

CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Zeybekci, "Bugün ana muhalefet partisi AK Parti'ye muhalif bir parti değil. Bunlar bize değil, millete muhalif. Biz işimize bakacağız." şeklinde konuştu.

Zeybekci, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

(AA)