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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 09:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Zeybekçi, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum” dedi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Gazete Habertürk'ten Kübra Par'ın, "Gelelim Bitcoin tartışmasına... Doğru söyleyin, sizin de Bitcoin’iniz var mı? Ya da yakınlarınızın?" sorusuna Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiç­bir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, 'Aman ha!' diyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"Ya dolar? Daha ne kadar yükselecek? Türk Lirası neden bu kadar değer kaybetti?" sorusuna ise Zeybekci, şöyle yanıt verdi: "2015’teki seçimlerden sonra Türki­ye’de çukur terörü başladığı zaman nega­tif anlamda ayrıştık. Geldiğimiz noktada da Türk Lirası üzerinde suni şekilde bir negatif ayrışma var. Türkiye’nin özel sek­tör ve kamu sektörü olarak toplam kısa vadeli mükellefiyetleri var. Bu da 115 mil­yar dolar civarında. Türkiye gibi bir eko­nomi için bu çok fazla değildir. Özel sektör ve kamu borçlarının toplamı 450 milyar dolar civarındadır. Merkez Bankası’nın net rezervlerinin 120 milyar doların üze­rinde olduğunu görüyoruz. Özel sektörün, yani vatandaşın Türkiye’deki bankalardaki döviz tediyat hesaplarında yer alan döviz miktarı da 220 milyar doların üzerinde. Yani bu konuyla ilgili söylenenlerin tamamı spekülasyon. Kurla ilgili aşırı dalgalan­maların olduğu 28 Ocak 2014 tarihinde, “Dövizle ilgili bu hareketleri piyasanın ken­disine bırakmak lazım. Piyasanın kendi dengeleri içinde oluşturduğu yer, doğru yerdir” dedim. Ama şu anda piyasa sağ­lıklı bir dalgalanma yaşamıyor. Gerek ihra­cat, gerek ithalat, gerekse de üretimle ilgili her şeyin stabil olması gerekiyor. Bizim bunu dengelememiz lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Zeybekci Bitcoin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Merkez Bankası Bitcoin kendi sisteminde yasallaştırmalı kendi sisteminde yer açarsa yabancı yatırımcılar merkez bankası destekli Bitcoinleri Türkiye den alırlar yani anlayacagınız Türkiyeye Dolar EUR Yağmur gibi akar başkası önce yapmadan bizim yapmamız gerek ne kadar erken okadar kar
Yine masallar masallar...
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