Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Gazete Habertürk'ten Kübra Par'ın, "Gelelim Bitcoin tartışmasına... Doğru söyleyin, sizin de Bitcoin’iniz var mı? Ya da yakınlarınızın?" sorusuna Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiçbir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, 'Aman ha!' diyorum" sözleriyle yanıt verdi.
"Ya dolar? Daha ne kadar yükselecek? Türk Lirası neden bu kadar değer kaybetti?" sorusuna ise Zeybekci, şöyle yanıt verdi: "2015’teki seçimlerden sonra Türkiye’de çukur terörü başladığı zaman negatif anlamda ayrıştık. Geldiğimiz noktada da Türk Lirası üzerinde suni şekilde bir negatif ayrışma var. Türkiye’nin özel sektör ve kamu sektörü olarak toplam kısa vadeli mükellefiyetleri var. Bu da 115 milyar dolar civarında. Türkiye gibi bir ekonomi için bu çok fazla değildir. Özel sektör ve kamu borçlarının toplamı 450 milyar dolar civarındadır. Merkez Bankası’nın net rezervlerinin 120 milyar doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Özel sektörün, yani vatandaşın Türkiye’deki bankalardaki döviz tediyat hesaplarında yer alan döviz miktarı da 220 milyar doların üzerinde. Yani bu konuyla ilgili söylenenlerin tamamı spekülasyon. Kurla ilgili aşırı dalgalanmaların olduğu 28 Ocak 2014 tarihinde, “Dövizle ilgili bu hareketleri piyasanın kendisine bırakmak lazım. Piyasanın kendi dengeleri içinde oluşturduğu yer, doğru yerdir” dedim. Ama şu anda piyasa sağlıklı bir dalgalanma yaşamıyor. Gerek ihracat, gerek ithalat, gerekse de üretimle ilgili her şeyin stabil olması gerekiyor. Bizim bunu dengelememiz lazım."
Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama
Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!
İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor
Filipinler'deki alışveriş merkezi yangınında 37 kişi öldü
İngiltere'de Noel öncesi çılgınlığı
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü sosyal medyayı salladı
Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!
Belediye otobüsünde iğrenç olay!
Okuyucu Yorumları 2 yorum