Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, spor yapmak isteyen gençlere gerekli imkanların verildiğini belirterek, "Yeter ki siz spor yapın. Yeter ki siz spor yapmak isteyin. 'Malzemem yok', 'salonumuz yok' mazeret değil. Allah'ın izniyle bunların hepsini sağlamak, bunların hepsini gerçekleştirmek, bizim boynumuzun borcu." dedi.

Bakan Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği 2017-2018 Futbol Sezonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki toplantıda konuşan Zeybekci, kentte sportif anlamda başarıların olduğunu ve halkın yüzde 13'ünün spor yaptığını belirtti.

Sporla ilgili kentte yapılan yatırımlara değinen Zeybekci, sentetik çim sahaların, basketbol ve voleybol sahalarının tamamının 14 yıl içerisinde yapıldığını, iki spor salonu hariç diğer salonlar ile birçok yüzme havuzunun AK Parti döneminde kente kazandırıldığını ve tamamı kapalı Denizli Stadı'nın da Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018 yılı yatırım programına dahil edildiğini kaydetti.