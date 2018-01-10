Ekonomi Bakanı Zeybekci İzmir'de (2)

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı finansal desteğin yüzde 19 artışla 39,3 milyar dolara çıktığını belirterek, "Geçen yıl Türk Eximbank'ın 39,3 milyar dolar olan performansını, 2018'de 46 milyar dolar olarak görüyorum. Eminim ki bunun çok da üzerine çıkacağız. Türk Eximbank, 2018 yılında dünyanın bir numarası olacak." dedi.

Zeybekci, İzmir'de bir otelde, Türk Eximbank'ın 2017 faaliyetleri ve 2018 hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Türk Eximbank'ın performansı ve hedefleriyle ilgili bilgi veren Zeybekci, geçen yıl bankanın istedikleri performansın da üzerine çıktığını, yeni yıl için daha büyük hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

- "Hedef 1 numara olmak"

Bankanın ihracatçılara sağladığı finansal desteği geçen yıl yüzde 19 artırarak 39,3 milyar dolara çıkardığını, her 100 dolar ihracatın 25 dolarında Eximbank'ın izinin bulunduğunu belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Eximbank'a 'olacaksan dünyada 1 numara olacaksın.' dedik. İlk adımda 2017 için koyduğumuz 'dünyada 2 numara olma' hedefini tutturdu. Dünya eximbankları içinde ihracata en fazla oranda destek veren banka olma yolunda kararlı şekilde ilerledi. Şimdi hedef 1 numara olmak, bu hedefe de çok yakınız.