Ekonomi Bakanı Zeybekci, Van'da

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Dünyada elektronik ihracat, elektronik hayat diye bir dev dalga büyüyor. Ya bu dalganın üzerine çıkıp sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız, geriye doğru sayacağız. Bizim dalganın altında kalma şansımız yok. Dalganın üstüne çıkma kabiliyetimiz var." dedi.
Van programı kapsamında AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Genel Kurul toplantısının ardından Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Zeybekci, Vodafone'un 11. çağrı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, bölge için çok anlamlı olan çağrı merkezinin hayırlı olmasını diledi.
Merkezde istihdam edilen personel sayısının yıl sonuna kadar 380'den bine ulaştırılmasının Vodafone için zorluk teşkil etmediğini belirten Zeybekci, bu sayıya ulaştıklarında yıl başında kente gelerek, yeni yılı birlikte kutlayacaklarını ifade etti.
Zeybekci, bunun için gerekli desteği verdiklerini, 6. bölge teşvikleri üzerine bir de cazibe merkezleri teşvikleriyle yeni yatırımların daha cazip hale geldiğini vurguladı.
- "Bizim, dalganın altında kalma şansımız yok"
Zeybekci, dünya ekonomisinin çok hızlı geliştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"2016'da Çin'de bir internet sitesi 11'inci ayın 11'inde bir kampanya yapıyor, bir günlük satışı 18 milyar dolar. Sonraki yıl aynı kampanyada bir günlük satışı 25 milyar dolara çıkıyor. Dünyada elektronik ihracat, elektronik hayat diye bir dev dalga büyüyor. Ya bu dalganın üzerine çıkıp sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız, geriye doğru sayacağız. Bizim dalganın altında kalma şansımız yok. Dalganın üstüne çıkma kabiliyetimiz var. Başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç nüfus alt yapımız var. Teknik donanımları da en yüksek hale geliyor. Elektronik ticaretin kendi içindeki dönüşümü yüzde 17 oranında artıyor."
Bundan 5 yıl sonra dünyadaki ihracatın yaklaşık yüzde 40'ının e-ihracat haline dönüşeceğini hesapladıklarını anlatan Zeybekci, "Bundan sonra bildiğimiz doğrular farklı hale gelecek. Yükleme teknikleri, bankacılık anlayışları, ödeme şekli de değişecek. Bütün bu sistemi dönüştürecek olan yöntemin en büyük yardımcı elemanlarından biri de çağrı merkezleri olacak. Bugün Kaliforniya'daki biri pizza siparişi verdiğinde karşısına Hindistan'daki biri çıkıyor. Hindistan'daki çağrı merkezi eliyle siparişini veriyor." ifadesini kullandı.
Artık Van'da çarşıdaki ayakkabı satıcısının rakibinin, komşusu değil, başka bir ülkedeki üreticinin olduğunu anlatan Zeybekci, bilinen bütün doğruların değiştiğini, bu nedenle hükümet olarak bu tür yatırımları desteklediklerini kaydetti.
- Vali Zorluoğlu
Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise Vodafone'un yatırım yaptığı önemli merkezi açmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Van'ın, bölgesinin lideri, özellikle turizm ve hizmet sektörü bakımından atak yapan bir kent olduğunu vurguladı.
Demografik yapısıyla Van'ın en genç nüfusa sahip illerden biri olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yerel düzeyde bizim de en önemli öncelik alanlarımızdan biri genç istihdamı. Bu bakımdan bu tür çağrı merkezleri bizim için önemli. Bu tür merkezlerin sayısının artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hükümetimizin bu alanda sağladığı destekleri memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de hizmet vermekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Doğusundan batısına Türkiye'nin her yerinde 20 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını anlatan Deegan, şöyle konuştu:
"Bu merkezle birlikte çağrı merkezleri yatırımımız 900 milyon lira oldu. 380 Vanlı gencimizi istihdam edeceğiz. Türkiye geneline yayılan merkezlerimizde 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Vanlı gençlere inanıyor ve güveniyoruz. Genç istihdamına önem veriyoruz. Türkiye'de nüfusun yüzde 16'sı genç. Genç nüfus, büyüme potansiyeli demek. Gençler geleceğimiz, onları destekliyoruz. Buradaki gençlerle sohbet ettim. Kimisi göç etmek zorunda kalmayacağı için, kimisi fırsat yakalayacağı için mutlu. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceğiz."
Açılış programına, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, şirket temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Bakan Zeybekci, daha sonra fuar ve kongre merkezinde devam eden "İnşaat ve Mobilya Fuarı"nı ziyaret ederek stantları dolaştı.
Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle
Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum