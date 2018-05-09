Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrası yapılan açıklamada 'özel sektör' vurgusu (2)

GENİŞ KATILIM OLDU

DHA ANKARA - Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş katıldı.

Toplantıda; KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, SPK Başkanı Ali Fuat Başkesenlioğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul Başkanı Bimmet Karadağ, ilgili bürokratlar ve başdanışmanların da hazır bulundukları öğrenildi.

