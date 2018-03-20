"Ekonomi yönetimi batıda karar aldırma otoritesi ise doğuya kayıyor"

İSTANBUL, (DHA)-AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Bülent Gedikli Putin’in 6'ınca dönem başkanlığının başlaması ve ABD Merkez Bankası FED'in kararlarının beklendiği bu haftada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomi yönetiminin batı da olduğunu ancak karar aldırma otoritesinin giderek doğuya kaydığına dikkat çekti. Öğretim üyesi Dr. Bülent Gedikli , İslam ülkeleri içinde gerçek demokrasi olan tek ve lider ülke Türkiye olduğunu belirterek "Lider ülke olmanın bazı sıkıntılarını son 5 yıldır yaşanana ekonomik ve siyasi saldırılarla bir kez daha idrak ediyoruz. Burada en önemli gelişme yaşanan şerlerin hayırlara tebdil olması ve milli üretimin özellikle sanayi-savunma aksında ne kadar önemli olduğudur" dedi. NATO üyesi bir ülke olmamızın yanı sıra son yıllarda Türkiye'nin kurum içinde üvey evlat muamelesi görüyor olsa da bazı sağduyulu yöneticilerin Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesinin farkına vardığını belirten Dr. Gedikli şöyle konuştu:

"YENİ DÖNEMDE PUTİN TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE SİYASİ İLİŞKİLERİ ARTIRACAK" "Rusya ve doğu ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz ancak ihracatçılarımıza bazı açılımlar noktasında eksikleri var. Yeni dönemde Putin’in Türkiye ile ekonomik ve siyasi işbirliğini arttıracağını düşünüyorum. Bu kazan-kazan ilişkisi bir çok konuda Rusya ile stratejik çıkarlarımızın çakıştığı gerçeğinden hareketle Türkiye Cumhuriyeti devlet aklının dengeli bir doğu-batı sentezi ve dünyaya yayılan bir Türkiye soft-power (yumuşak güç) gücünün önümüzde ki dönemde birçok şeyi değiştireceğin düşünüyorum. Başta turizm olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de gerçekleştirdiği “terörden arındırma” operasyonu ekonomik açıdan olumlu etkilerini şimdiden görmeye başladık. Bacasız sanayi turizmde doğu bölgelerimizin tabiat ve tarih ve sağlık turizm yatırımlarıyla gelişecek. "YABANCILARIN TÜRKİYE İLGİSİ DEVAM EDİYOR" Yabancılarda Türkiye’ye ilgi devam ediyor. Her ne kadar suyu bulandırmaya çalışan gerçek dışı analizler yayınlansa da paranın ve yatırımcının aklı gerçeklere göre karar vermeye devam ediyor.