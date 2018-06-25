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Ekonomi yönetiminde yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha seri kararlar almaya olanak sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacak - Ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 yerde bütünleştirilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha seri kararlar almaya olanak sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılarak, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 yerde bütünleştirilecek.

Söz konusu yapılanmayla ekonomide netlik ve büyüme esas alınacak. Yeni yönetim modelinde ekonomi yönetimi; üretim, finans ve ticaret sacayaklarına oturtulacak.

Yeni modele göre, etkin bir koordinasyon için ekonomi yönetimini oluşturan bakanlıkların yapısında ve faaliyet alanlarında değişikliğe gidilecek.

Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısının 3'e indirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 16 yılda 3 kattan fazla artan milli geliri vizyon projeler, ekonomik canlılık, istihdam, bilgi ve toplumsal fayda üreterek yeniden katlama hedefiyle oluşturulan sistemde ekonomi yönetimi sadeleşecek.

Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı ile bir arada olacak. Maliye Bakanlığının adı da "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olarak değiştirilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adıyla birleştirilecek. Yeni oluşturulacak bakanlığın amacı, yüksek teknoloji ile küresel ve prestijli markalar üreterek yapay zekada öncü, akıllı teknolojilerde lider, bilgiyi üretmede merkez bir ülke hedefi olacak.

İhracatın 500 milyar dolara yükseltilmesi ve İstanbul'un dünyanın finans merkezi olması hedefiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da "Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirilecek.

- Ulaştırma ve tarımda yeni dönem

Bu 3 bakanlığın yanı sıra ekonomiyle ilişkili olarak ulaştırma ve altyapı yatırımları "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" eliyle koordine edilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise "Tarım ve Orman Bakanlığı" çatısı altında bir araya gelecek. Yeni bakanlık, orman arazilerinin korunarak yedi bölge, dört iklimde, her tarlanın sulandığı, yılda iki ürünün alındığı, tarımda çeşitliliğin ve verimliliğin zirveye ulaştığı, teşviklerin artarak sürdüğü, yemyeşil bir Türkiye hedefi için çalışacak.

- Ekonomi, bilim ve teknoloji kurulları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 9 kurul oluşturulması planlanıyor. Bu kurullar politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Bu kurullar arasında ekonomiye ilişkin Ekonomi Politikaları Kurulu ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu yer alıyor.

Bu yapılanmayla sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcileri politika yapım sürecine doğrudan dahil edilerek ortak aklın kurumsallaştırılmasını sağlayacak.

Politika önerisi geliştirecek kurullar, icra faaliyetlerini izleyerek ilerleme raporları hazırlayacak.

- Doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ofisler

Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis kurulacak.

Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarını taşıyacak bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı, dijital dönüşüm ve hizmet kalitesinin artırılması ile Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol alacak.

Yatırım Ofisi ile büyük yatırımlar desteklenerek yatırımcıların önü açılacak.

Finans Ofisi ile İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülecek ve Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi ile devlet dijitalleşecek ve evrak azalacak. Büyük veri analizi ve yapay zeka uygulamalarıyla yönetim yükü hafifleyecek, bürokrasi azalacak ve devlet hızlanacak. Bu kapsamda önceliklerden biri de Türkiye'nin siber güvenlik alanında güç kazanması olacak.

İnsan Kaynakları Ofisi ile yeteneklerin keşfi sağlanacak ve kamunun performansı artırılacak.

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklarla güçlü koordinasyon ve verimli yönetim sağlanacak. Bu kapsamda 8 başkanlık faaliyet gösterecek.

Oluşturulacak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek, bütçe performansı yakından izlenecek. Bütçe yönetimi daha verimli hale getirilerek, bütçe disiplini pekiştirilecek ve yapısal reformlar hızlanacak.

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