HABER

"Ekonomik güvenliği tehdide" soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "ekonomik güvenliği tehdit eden kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ekonomik güvenliği tehdit eden kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
Ciritçiler nefes kestiCiritçiler nefes kesti
Akalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyorAkalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ekonomi soruşturma sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.