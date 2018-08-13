"Ekonomik güvenliği tehdide" soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ekonomik güvenliği tehdit eden kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

