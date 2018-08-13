"Ekonomik güvenliği tehdide" soruşturma

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ekonomik güvenliği tehdit eden kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerinin çalışma yaptığı öğrenildi.

