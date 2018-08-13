"Ekonomik güvenliği tehdide" soruşturma

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ekonomik güvenliği tehdit eden kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerinin çalışma yaptığı öğrenildi.
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!
Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi
40 bin yıllık tay fosili bulundu
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum