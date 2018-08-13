Ekonomik güvenliği tehdit eylemlerine soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyetteki her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik ekonomik güvenliği tehdit eden saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma çerçevesinde çok yönlü araştırmanın devam ettiği bildirildi.
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