"Ekonomik konularda kaybedecek bir dakikamız bile yok"

Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, alacakları her patentin, yaptıkları teknolojik ataklar için zırh görevi göreceğini belirterek, ülke olarak ekonomik konularda kaybedecek bir dakikalarının bile olmadığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Türkiye'nin yeni bir sistemle hedeflerine ulaşabilmek için aynı kararlılık ve azimle yürümesi gerektiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için daha fazla üretmesi, daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Ar-Ge konusunda son yıllarda yapılan ataklar yavaş yavaş meyvesini veriyor ancak hedeflere bu hız ile yetişebilmek zor görünüyor. İhracat odaklı bir büyüme modeline ağırlık vererek, ihracat ürünlerimizin kilogram bazında değerini en azından iki katına yükseltmeliyiz. Bunun en iyi yolu da teknolojiye ve Ar-Ge'ye yatırımdan geçiyor.

Teknoloji üretmek yerine satın almayı tercih edersek maalesef ne orta gelir tuzağını aşabiliriz ne de ekonomide karar verici ülkelerin arasına girebiliriz."