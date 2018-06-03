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"Ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Dolar 5 lira olmuş, neredeyse Kılıçdaroğlu göbek atacak, neredeyse İnce kalkıp oynayacak. İpsizler de sapsızlar da temelsizler de Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olmasına rağmen, Türkiye'nin büyümesini görmelerine rağmen dolar üzerinden, ekonomi üzerinden Türkiye'ye darbe yapmak isteyenlere şakşakçılık yapıyorlar" - "Ama eğer dolar 10 lira da olsa, 100 lira da olsa biz bir olur, biz beraber olursak Türkiye'yi hiç kimse dağıtamaz. Bu güçlü ülkenin, bu kuvvetli ülkenin hiç kimse üstesinden gelemez"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Dolar 5 lira olmuş, neredeyse Kılıçdaroğlu göbek atacak, neredeyse İnce kalkıp oynayacak. İpsizler de sapsızlar da temelsizler de Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olmasına rağmen, Türkiye'nin büyümesini görmelerine rağmen dolar üzerinden, ekonomi üzerinden Türkiye'ye darbe yapmak isteyenlere şakşakçılık yapıyorlar." dedi.

Üryan Derneğince Esenler Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftara katılan Çalık, Malatya'nın 12 seçimdir AK Parti'ye tam destek verdiğini belirterek Malatya'ya yapılan yatırımları anlattı.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin dönüm noktası olduğunu dile getiren Çalık, "2002 yılından itibaren çıktığımız yolda önümüze çok ciddi manalarda engeller çıkardılar." dedi.

Çalık, "Bir dönem 'Ayışığı' dediler, 'Balyoz' dediler, 'Ergenekon' dediler. Arkasından 2007'de bize e-muhtırayı dayatmak istediler. Arkasından parti kapatma davalarını, arkasından Gezi olaylarını, 17-25 Aralık darbe girişimini ve en son 15 Temmuz darbe girişimini bu ülkenin başına dert etmek istediler. Siz buna izin vermediniz. 15 Temmuz'da milletimiz göğsünü tanklara siper etti ve binlerce kere şükürler olsun. Benim kıymetli kardeşlerim liderimizin öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkomutanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte püskürttük." ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların bitmediğini aktaran Öznur Çalık, şöyle devam etti:

"Dolar 5 lira olmuş, neredeyse Kılıçdaroğlu göbek atacak, neredeyse İnce kalkıp oynayacak. İpsizler de sapsızlar da temelsizler de Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olmasına rağmen, Türkiye'nin büyümesini görmelerine rağmen dolar üzerinden, ekonomi üzerinden Türkiye'ye darbe yapmak isteyenlere şakşakçılık yapıyorlar. Yurt dışından gelecek yabancı yatırımcılara, 'Buraya gelmeyin güvenli ülke değildir.' deyip, vatana ihanet ediyorlar ama 'benzin pahalanmış, mazot pahalanmış.' deyip Türkiye'nin aleyhine propaganda yapanlar, Suriye'de mazot 1 dolardı, Suriye'de mazot 1 lira, Libya'da 1 liraydı. Eğer mazot, benzin 4 dolar da olsa, 5 dolar da olsa, 10 dolar da olsa biz birlik olmadığımız sürece, Suriye gibi, Libya gibi dağılmaya mahkum oluruz. Ama eğer dolar 10 lira da olsa, 100 lira da olsa biz bir olur, biz beraber olursak Türkiye'yi hiç kimse dağıtamaz. Bu güçlü ülkenin, bu kuvvetli ülkenin hiç kimse üstesinden gelemez. Bizim birliğimize, bizim beraberliğimize vurulmak istenen darbelerin hepimiz farkındayız. Ekonomimizi 10 yılda büyüttük, büyütmeye devam edeceğiz."

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de oynanan büyük oyunların bozulacağı gün olduğunu vurgulayan Çalık, verilecek her oyun, oynanacak büyük oyunları bozmaya yeteceğini sözlerine ekledi.

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık istanbul Malatya

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