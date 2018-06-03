"Ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Dolar 5 lira olmuş, neredeyse Kılıçdaroğlu göbek atacak, neredeyse İnce kalkıp oynayacak. İpsizler de sapsızlar da temelsizler de Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olmasına rağmen, Türkiye'nin büyümesini görmelerine rağmen dolar üzerinden, ekonomi üzerinden Türkiye'ye darbe yapmak isteyenlere şakşakçılık yapıyorlar." dedi.

Üryan Derneğince Esenler Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftara katılan Çalık, Malatya'nın 12 seçimdir AK Parti'ye tam destek verdiğini belirterek Malatya'ya yapılan yatırımları anlattı.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin dönüm noktası olduğunu dile getiren Çalık, "2002 yılından itibaren çıktığımız yolda önümüze çok ciddi manalarda engeller çıkardılar." dedi.

Çalık, "Bir dönem 'Ayışığı' dediler, 'Balyoz' dediler, 'Ergenekon' dediler. Arkasından 2007'de bize e-muhtırayı dayatmak istediler. Arkasından parti kapatma davalarını, arkasından Gezi olaylarını, 17-25 Aralık darbe girişimini ve en son 15 Temmuz darbe girişimini bu ülkenin başına dert etmek istediler. Siz buna izin vermediniz. 15 Temmuz'da milletimiz göğsünü tanklara siper etti ve binlerce kere şükürler olsun. Benim kıymetli kardeşlerim liderimizin öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkomutanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte püskürttük." ifadelerini kullandı.