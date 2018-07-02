İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, ekonomiye daha fazla odaklanacaklarını söyledi.
Bakan Tüfenkci, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.
Ülkenin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini anlatan Tüfenkci, “Bu sistemin önceliği iki noktada toplanıyor. Birincisi ekonomiye daha fazla odaklanacağız. Daha fazla büyümeye, istihdama, üretime odaklanacağız. İnsanlarımızın refah düzeyini artırma noktasında daha hızlı ve etkin kararlar alabilmenin önünü yeni yapılanmayla beraber açmış olacağız. Daha çok erdemin, iradenin ve cesaretin hakim olduğu, Türkiye’nin agresif bir büyüme göstermesi noktasında önemli bir dönemece giriyoruz.” ifadelerini kullandı.
İkinci önceledikleri konu olan güvenlik ve terörle mücadele noktasında yakalanan başarıyı, teröristlerin bu topraklardan kökü kazınana kadar devam ettireceklerini vurgulayan Tüfenkçi, “Bu noktadaki kararlılığımız da inşallah yeni dönemde daha da artarak devam edecek.” diye konuştu.
Bakan Tüfenkci, “Eğitimde gelinen noktanın daha üst seviyelere çıkacağı, daha fazla demokrasi ve hukukun egemen olduğu bu yeni dönemin arifesinde böyle bir organizasyona bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.” dedi.
Konuşmasının ardından Tüfenkci, ödül takdiminde bulundu.
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- Ödüller
Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri'ni kazanan kişi, kurum ve markalar şunlar oldu:
İş Dünyası Liderlik Ödülü - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülü - Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu
Türkiye’de Yılın İş Adamı Ödülü - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç
Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü - Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer
Türkiye’de Yılın CEO’su Ödülü - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
Türkiye’de Yılın Bankası Ödülü - Ziraat Bankası
İş Dünyası Onur Ödülü - Aytemiz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz
AB İş Dünyası Onur Ödülü - Avrupa İş Kulubü (EBCA) Başkanı Zbigniew Roch
İAÜ Tıp Fakültesi Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü - İstanbul Aydın Üniversitesi
Yılın Televizyon Kanalı Ödülü - TGRT Haber
Türkiye’de Yılın Şirketi Ödülü - Fuzulev
Yılın Yönetim Danışmalığı Ödülü - Pro Grup
Türkiye’de Yılın İnovatif Markası Ödülü - Rexoil
Almanya’da Yılın İnovatif Markası Ödülü - Premium Döner
Yılın Otomotiv Firması Ödülü - Mercedes-Benz Türk
Yılın Leasing Firması Ödülü - Aklease
Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Ahmet Soytürk
Otomotiv Hizmet Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Turabi Yıldız
Gayrimenkul Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Jacqueline Bakır Brader
Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı Ödülü - SGS Transitnet
Hazır Giyimde Yılın Markası Ödülü - Giovane Gentile
Yılın Vakfı Ödülü - Okçular Vakfı
Tamamlayıcı Tıp Ödülü - Prof. Dr. Ahmet Maranki
Türk Dünyası Ödülü - Sefer Özdemir
Yılın AVM’si Ödülü - Vadi İstanbul
Yılın Halkla İlişkiler Şirketi Ödülü - Avantgarde İletişim Danışmanlığı
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