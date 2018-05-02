EKPSS kura başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.
EKPSS kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, bugünden itibaren 16 Mayıs Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.
Başvurular, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak.
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