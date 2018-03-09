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EKPSS tercih kılavuzu 2018 yayımlandı! EKPSS tercihleri nasıl yapılacak? (ÖSYM AİS)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:21 | Son Güncelleme

EKPSS tercih kılavuzu 2018 yayımlandı. Bazı kurum ve kuruluşlarının kadrolara yerleştirmek yapmak için adaylardan tercih alınmasına yönelik tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı. EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercihleri 8-16 Mart tarihleri arasında yapılacak. Peki EKPSS kura tercihleri nereden nasıl yapılacak? İşte EKPSS tercih kılavuzu 2018 detayları...

EKPSS tercih kılavuzu 2018 yayımlandı! EKPSS tercihleri nasıl yapılacak? (ÖSYM AİS)

EKPSS tercih kılavuzu 2018, ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Engelli vatandaşlarımızın, bazı kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura ile yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerin alınmaya başlandığı açıklandı. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir. Adaylar tercihlerini 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. EKPSS tercih kılavuzu için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

EKPPS TERCİH KILAVUZU 2018

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 16 Mart'a kadar tercihleri alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak. Adayların, kadro tercihlerini yapabilmeleri için 2016-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

Adaylar tercihlerini, 16 Mart'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemlerini ÖSYM’nin aşağıdaki linki verilen Aday İşlemleri Sistemi adresinden 16 Mart 2018 günü, saat 23.59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

EKPSS kura ile yerleştirme tercihleri yapmak için tıkla

EKPSS KURA İLE PERSONEL YERLEŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

7) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

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