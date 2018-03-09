EKPSS tercih kılavuzu 2018 yayımlandı! EKPSS tercihleri nasıl yapılacak? (ÖSYM AİS)

EKPSS tercih kılavuzu 2018, ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Engelli vatandaşlarımızın, bazı kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura ile yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerin alınmaya başlandığı açıklandı. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir. Adaylar tercihlerini 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. EKPSS tercih kılavuzu için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

EKPPS TERCİH KILAVUZU 2018

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 16 Mart'a kadar tercihleri alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.