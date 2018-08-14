HABER

Ekrana dokunuşlarınız "dolandırıcılık önlemi" için kaydediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 06:33 | Son Güncelleme

Bankalar ve ticari kuruluşların, dolandırıcılığın önüne geçmek için müşterilerinin elektronik cihazları kullanırken yaptığı hareketleri kaydettiği ve bununla kimlik tespiti yaptığı ortaya çıktı - "Davranışsal biyometri" adı verilen yöntem aynı zamanda özel hayatın gizliliği tartışmalarını da beraberinde getirdi

Bankalar ve ticari kuruluşların, dolandırıcılığın önüne geçmek için bireylerin elektronik cihazları kullanırken fiziksel hareketlerini kaydettiği ve "davranışsal biyometri" yöntemiyle cihazı kimin kullandığını belirlediği ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre, sayıları her geçen gün artan banka ve ticari kuruluş, kullanıcıların elektronik aletlere dokunuşu, ekranı kaydırması, klavye kullanma şekli gibi ufak ve hassas fiziki hareketlerin bilgisayar programları üzerinden toplanarak oluşturulan verilerle müşterilerin kimlik belirlemesi yapıyor.

Milyonlarca müşterinin elektronik aletleri kullanırken yaptığı basit hareketler üzerinden toplanan bu verilerin parmak izi veya yüz okutma kadar güvenilir olduğu belirtiliyor.

"Davranışsal biyometri" adı verilen bu yöntemle, hemen her gün yaşanan şifre ve şahsi bilgilerin ele geçirilmesi gibi siber hırsızlığın önüne geçilmeye çalışılıyor.

Büyük şirketler için dolandırıcılık vakalarını tespit eden yazılımlar yazan ThreatMatrix adlı şirketin kurucularından Alisdair Faulkner, birçok şirketin davranışsal biyometriye başvurduğunu belirterek, "Kimlik, üst düzey bir ticari para birimidir ve sektörel seviyede bu para birimi bir silaha dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu yöntemden iki yıldır yararlanan İskoçya'daki Royal Bank'ın İnovasyon Müdürü Kevin Hanley, bu sistemin 18 milyon 700 bin müşteri üzerinde kullanıldığını belirtti.

Merkezi ABD'nin New York eyaletinde bulunan ve büyük şirketlere dolandırıcılık tespit yazılımı satan Forter firması da veritabanlarında 180 ülkeden 175 milyon kişinin kaydı olduğunu duyurdu.

- Yöntem tartışmaları da beraberinde getirdi

Öte yandan, özel hayatın gizliliğini savunan aktivistler, sadece çok az sayıdaki şirketin kullanıcılarına nasıl takip edildikleri konusunda şeffaf olmasından dolayı biyometrik araçların kullanımını sıkıntılı görüyor.

Electronic Frontier adlı vakfın kıdemli avukatı Jennifer Lynch, şirketler tarafından daha fazla bilgi toplandıkça, bu bilgileri kullanacak alanlar bulmaya çalışacaklarına dikkati çekerek, "Dolandırıcılığı tespit etmek ile hakkınızdaki çok özel bilgileri öğrenme arasında çok küçük bir çizgi var." yorumunu yaptı.

World Privacy Forum'un İcra Direktörü Pam Dixon da tüketicilerin bu tür verilerinin koruma altında olması gerektiğini belirterek, "Maalesef böyle bir koruma yok ve şirketler bu sistemi hiçbir bilgilendirme yapmadan kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyonTürkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elektronik cihazlar

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!

Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

İlginizi Çekebilir

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekonomide 15 Temmuz ruhu!

Ekonomide 15 Temmuz ruhu!

Rahip Brunson'ın sokağında kuş uçmuyor! Ablukaya alındı

Rahip Brunson'ın sokağında kuş uçmuyor! Ablukaya alındı

Adnan Oktar’ın masonluğu sahte çıktı!

Adnan Oktar’ın masonluğu sahte çıktı!

Öğrenci servisleri için önemli karar! Bugün yürürlüğe girdi

Öğrenci servisleri için önemli karar! Bugün yürürlüğe girdi

Üniversiteyi karıştıran kadro iddiası!

Üniversiteyi karıştıran kadro iddiası!

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.