Bankalar ve ticari kuruluşların, dolandırıcılığın önüne geçmek için bireylerin elektronik cihazları kullanırken fiziksel hareketlerini kaydettiği ve "davranışsal biyometri" yöntemiyle cihazı kimin kullandığını belirlediği ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre, sayıları her geçen gün artan banka ve ticari kuruluş, kullanıcıların elektronik aletlere dokunuşu, ekranı kaydırması, klavye kullanma şekli gibi ufak ve hassas fiziki hareketlerin bilgisayar programları üzerinden toplanarak oluşturulan verilerle müşterilerin kimlik belirlemesi yapıyor.

Milyonlarca müşterinin elektronik aletleri kullanırken yaptığı basit hareketler üzerinden toplanan bu verilerin parmak izi veya yüz okutma kadar güvenilir olduğu belirtiliyor.

"Davranışsal biyometri" adı verilen bu yöntemle, hemen her gün yaşanan şifre ve şahsi bilgilerin ele geçirilmesi gibi siber hırsızlığın önüne geçilmeye çalışılıyor.

Büyük şirketler için dolandırıcılık vakalarını tespit eden yazılımlar yazan ThreatMatrix adlı şirketin kurucularından Alisdair Faulkner, birçok şirketin davranışsal biyometriye başvurduğunu belirterek, "Kimlik, üst düzey bir ticari para birimidir ve sektörel seviyede bu para birimi bir silaha dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.