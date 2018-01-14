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Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hükümet yanlısı medyanın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü FETÖ'cü ilan etmeye çalıştığını belirten Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Bunda bir acayiplik yok da acayip olan firari FETÖ’cü eski Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın internet ortamına düşen konuşmaları" dedi. Altaylı, "Dumanlı henüz itirafçı olmadığına göre bu videonun ne anlama geldiğini çözen biri bana da anlatsın" ifadelerini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Pek yakındır ki, Abdullah Gül’ü “FETÖ’cü de ilan edecekler.” Hükümet yanlısı medyanın hükümetten daha hükümetçi kalemleri ve bazı milletvekilleri, bunu ima etmeye başladılar bile. Bunda bir acayiplik yok da acayip olan firari FETÖ’cü eski Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın internet ortamına düşen konuşmaları.

Dumanlı sanki Gül’ü FETÖ’cü ilan etmek isteyenlerin değirmenine su taşır gibi bir hava içinde, “Abdullah Bey, bana ‘Hocaefendiyi çok özlemiştim’ dedi” şeklinde bir video hazırlayıp internete koymuş. Dumanlı henüz itirafçı olmadığına göre bu videonun ne anlama geldiğini çözen biri bana da anlatsın.

EKREM DUMANLI NE DEMİŞTİ?

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "FETÖ lideri Fetullah Gülen ile hayatım boyunca hiç görüşmedim" sözlerini yalanladı ve Gül'ün kendisine 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dediğini iddia etti.

Son zamanlarda yurtdışı gezileri, aşiret buluşmaları ve 696 sayılı KHK'ya verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Girişimini Ararştırma Komisyonu'na verdiği ifade ve yabancı basında çıkan röportajlarında, Fetullah Gülen'le görüşmediğini ve FETÖ ile irtibatının hiç olmadığını belirtmişti.

ABDULLAH GÜL'Ü YALANLADI

Sputnik'in Aydınlık gazetesine dayandırdığı haberinde, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, Youtube kanalında 19 Temmuz 2017'de yayınladığı videoda Gül'ü yalanladı.

'HOCAEFENDİYİ ÖZLEDİM. BENİ BİR GÖRÜŞTÜR'

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı döneminde BM toplantısı için gittiği New York'ta, kendisini yanına çağırdığını iddia eden Dumanlı, Gül'ün "Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür" dediğini öne sürdü.

Dumanlı, o videoda şu ifadeleri kullandı:

"(Abdullah Gül) Fetullah Gülen'in ABD'deki vize sorunun çözülmesi için ABD büyükelçiliğine yazı göndermişti. Bu sırada dedi ki, ‘Hocaefendiye sorar mısın AB konusunda çalışma yapıyoruz. Bu İslami midir?' Ben de kendisine ilettim ve cevabını Gül'e aktardım. BM toplantısı için New York'tayız. İç hattan arandım ve Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor diye. Güvenlik önlemlerinin alındığı odaya gittim. Önce yaveri geldi. Sonra Beyefendi geldi. Dedi ki, ‘Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür. Ben de akrabalarından birini aradım yanındaydı ve telefonu Gülen'e verdi. Sayın Gül ve Hocaefendi karşılıklı nezaket içerisinde samimi bir görüşme yaptılar."

GÜL'DEN 'İNGİLİZ ABDULLAH' DİYE BAHSEDİLİRDİ

"Şimdi ben bunları anlatıyorum, tırnak içinde söylüyorum ‘Reis'çi troller de, ‘Abdullah Gül'ün aleyhine şunu anlattı bunu anlattı diye çok sevinmesin… Reisleri ile de anlatacağım çok şey var. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman Erdoğan'ın yakın çevresinin gazetecileri toplayıp haber yapın Abdullah Bey adaylığını geri çeksin diye baskı yapmaları. Hatta en yukarılarda Abdullah Gül'den 'İngiliz Abdullah' diye bahsedildiğini unutmadım."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Fatih Altaylı Ekrem Dumanlı

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
E ne olmuş şimdi Recep ve tüm iktidar fettullahın öğrencileri Gülde aynı tayfa soru şu bunlar fettullahın Öğrencisi ise bunlar ne ceza alacak ve bunların cezasını kim verecek kandırıldık deyip işin içinden çıkılamaz bir hemen derhal cezası verilmelidir
Ekrem Dumanlı,Koskoca Gül,görüşmek isteyeceği kişiler için senden yardım mi isteyecek Ekrem Dumanlı!???
@tayfunaka dikkat et penslvanyadaki kendini daha büyük görüyor. gülünde öyle sandığın gibi bir koskocalığı yok. sadece partilere sızdırılmış olan truva atlarından biri.
@mbektas_2015 arkadaşı rte de akp de fetocu olmayanı göster.?
zeka küpü olmaya gerek yok saraydan bir ses ekrem beye bişey vaad etmiş o da itaat etmiş alıştık maalesef bu game of thorones siyasetine türkiye de
Medyayı o kadar ayaklar altına düşürdünüz ki; yazılı ve görsel basını sırf çıkarlarınız için, birilerinin iki dudağı arasına sattınız ki...Allah bir dışında ne derseniz deyin, gerçek halkı ve sorgulayan Türk vatandaşlarını asla inandıramazsınız.O kadar ödelek, o kadar sıradansınız ki, gün gelecek acınacak, yüzünüze her gün tükürülecek ve her gün binlerce küfürü yiyeceksiniz, bundan emin olunuz.Ulan adam gibi olun be, sadece gazetecilik yapın yeter.Gazetecinin ŞEREFİ ve NAMUSU kalemidir.Kalemini satan NAMUSUNU ve ŞEREFİNİ SATMIŞ demektir.Sözüm; namuslu ve şerefini çıkarı için satmayanlar hariç
Düzenbaz tam bu adam için ortaya çıkmış bir söz. Allah 'tan Soyadı gibi Duman Oldu. çamur at izi kalsın. Abdullah Güle baktılar ki istediklerini yaptıramıyorlar. fındık kadar akılları ile kirletmeye çalışıyorlar. Türk milleti yemez bunları soysuzlar.
Yani ben de şunu anlamıyorum malum kişi de hoca efendi diyor, dizinin dibinde oturuyordu. Ne istediniz de vermedik diyordu. Onu neden sorup sorgulamıyorsunuz? İktidar onda diye mi?
aday olursa oyum abdullah güle olmazsa aday meral akşenere fetö bylockcu yuvası zengin kibirli partisi akpye asla oy yok
ya bendensin ya vatan hainisin politikası bu ülkeye çok ama çok zarar verecek
Kudüs için,,elbab operasyonu için, rusya iran TÜRKİYE ittifakı için ,,ağzını açmayan gül,,nedense fetö cü gazeteciler için,,,15 temmuz Kahramanları ,,o meşhur tweet lerini atması biraz İLGİNÇ,,,,
dumanlı gibi katmerli bir vatan hainini ciddiye alıp sn GÜL,ü akp adına ihanete sürüklemek.yemezler .tek bilmediğiniz AKP içindeki dava herkesin davasıdır,dava satılmaz.
evet bir tek akpli siyasiler liderleri ve kabinesi fetöcü degil bunların dışında herkes 80 milyon fetöcü ak mallar siz daha basın oyunuzu
Söyledikleri doğrudur ama Abdullah Gül, Erdoğan kadar tehlikeli değil.
Şimdi bu videonun çıkış zamanı mide bulandırıcı ve fetö sadece Abdullah Gül'ünmü hayran olduğu bi dürzü idi? Rte başbakanken Abd ye gitmeden önceki basın toplantısında bizzat kendisi ''hoca efendiyle görüşecekmisiniz'' sorusuna; gökten ne yağmışta ye kabul etmemiştir..!!! O bizi kabul ederse tabiki görüşmek isterim dedi....Pekiiiii fetöcüleri sayarken kimden başlamalı _?
bunda abartılacak bir durum yok hepsi tapıyordu gülen e !!!!!.ne zaman çıkarlar ters düştü ayrıştılar kendi aralarında türkiyedeki birbirleri ile bu yakın temas sağlayan bu sözde vatandaşlar hepsini toparlasınız bir (gavur mümin etmez).MUSTAFA KEMAL ATATÜRKE Hayalleri yetmez.
olay şu , her ne kadar kavgalı görünse de AKP ve Fetö el ele yürüyor ! uyan ey halk .
tam bagimsiz medya lazim kukla medya degil
Abdullah gül sonuna kadar destek liyelim bu şantajlara karşı.
biz ne bilelim ,akpnin yeni kandırması kandırmada uzaman olmuşlar artık vardır bir hesapları
akp de fetöcü olmayan kim var acaba
Eşşeği saldım çayıra otlaya karnın doyura gördüğü düşü hayıra yoranın ta avradını. İYİ olacak.
akp’li deilsen fetöcüsün bu ülkede.aslında gerçek şu ülkede akp dışında fetöcü yok açık ve net.
madem fetöcü, neden Cumhurbaşkanı yaptınız? sizde en büyük fetöcü değilmisiniz ey yandaş basın. Hani Türkçe olimpiyatları düzenlerinin, stadları, kapalı spor salonlarının bedavaya verirdiniz Türkçe olimpiyatları için. şimdi ise kendiniz gibi düşünmeyenleri hemen fetöcü ilan ediyorsunuz. Tamam o zamanlar fetöcülerin iç yüzünü bilmiyordu sizin gibi millet de, şimdi öğrendi, sizin gibi düşünmeyenleri hemen fetöcü ilan etmeyin. 696 sayılı KHK nın 121. maddesini internetten okuyun, orada 15 Temmuz 2016 da olan darbe girişimi ve bundan sonra olabilecek girişimler diyor.
@erdoganucar hayır 2014 den sonra fetö terör örgütü oldu 2014 den beri onlara hizmet edenler suçludur ve zamanı gelince onlarda yaptıklarını çekecekler.şimdi fetö ile mücadele edilirken halen fetöcüleri savunanlarda cezasını çekecekler
Bu devlet yabancıların kıçını yalayan mahluklar yüzünden çok zarar görüyor. O mahluklar sonunda o pokun içinde boğulacaklar.
lale fetocu degilse bile icine hainlik kacmis bir chpkk lidir
Ulan anlamadığım Abdullah Gül'e fetocu diyen beyin özürlülüler şuanki cumhurbaşkanımız türkçe olimpiyatlarında çok özlettiniz kendinizi artık gelin muhterem diyen cumhurbaşkanından daha mı fetocu ? Nedense ak parti biz kandırıldık onun dışındakiler Fetocu şaka mısınız lan siz ?
VATAN HAİNLERİ BOŞ DURMUYOR BUNLARIN ANLATIMLARI YORUMLARI AKIL KARIŞTIRMAK DİKKATE ALINMAMALI MAALESEF BAZI YAZARLARDA BU TUZAĞA DÜŞÜP BU HAİNLERİ GÜNDEMDE TUTUYOR
Hepiniz karektersizsiniz fetonun uşakları
bu vatansızları savunan mahlukatlar sıra sizedeeee gelecekkkkk bekleyin
işleri ortalığı karıştırmak. nasıl ederizde türkiyeyi karıştırsak.bunlar fetonun adamı değil ,tam olaeak abd nin ajanları.feto bu kadar güçlü olamaz.feto da abd ajanlar içinde bir parçası.ispatıda fetocular dışındaki kişiler abd de kalabilirlermi.
adam kırk yılın başında akp nin almış olduğu bir karara karşı çıktığı için etmediğiniz,almadığınız yalanla,iftiralar kalmadı adamı rezil ,rüsva etmeye başladılar akp de apdullah gül gibi en az 100 kişi daha olmalı ki ÜLKE HUZUR BULSUN.
Demek ki 17_25 Aralık öncesi ak parti karanlık iş anlaşılan. Herkes bu pensilvanyadaki dakotalı David ile irtibat halindeyim baksana.
dumanlı bunu yayınlayarak çembere almak istedikleri abdullah güle böyle iftira atar senide fetöcü yaparım diyor abdullah gül kolay kolay erdoğanın karşısına öyle ki bu durumda asla geçmez abdullah gül erdoğan dan sonra bende parti içerisinde olabilirmiyim çıkışları yapıyor zikzag bu yuzden kolay kolay fetöcülere uyup onların kayığına binmez bazıları gibi değil hdp ile birlikte olanlara söylüyoruz erdoğan gibi adamlar kolay kolay yetişmez erdoğan olduğu sürecede bu ülke kimseye bir karış toprak vermez dünya biliyor anladı anlamayan hainler var jizofren olmuş hainler
Uğur Mumcu'nun Rabıtası doğru çıktı ve çözülme yavaştan başladı zamanında Uğur Mumcu bunları yazdığı için katledildi ayrıca Fenerbahçe Deniz Baykal İş adamları özelliklede ordumuz üzerinde vb kurulan kumpasların nasıl hazırlandığı gün gibi ortada şimdi ne olur şu ana kadar ne yapıldıysa herkesin eline yapışacak çünki Uğur Mumcu'nun bahsettiği buydu hepsi birbirine bir şekilde bağlanmış bu ne demek masum kişi yok demek Allahım kimlerin eline düşmüşüz Allah sonumuzu hayır etsin,,,
Sevgili Yorumcular; Buradan da Anlaşılacağı gibi, Bir Tek Sn Erdoğan ve Ailesi Hariç Her T. C. Vatandaşı FETÖ cü ! ! ! YOK ASLINDA BİR BİRLERİNDEN FARKLARI, SADECE NÜFUSTAKİ İSİMLERİ FAKLI, Saygılarımla.
nedeni belli değirmi akp erdoğan fetö bunlar kukla ve abd tarafından israilin istediği şekli alıyor ekreme gelince oda ipleri vermiş kim ne derse söylerse onu yapıyor
hakan şükür ikide bir gidip Abdullah gül abisi ile görüşmeye giderdi.Bu gün şükürün maskesi düştü.Gülün maskesi düşecek.
@kawlon seninkiler arasindada onunla bununla Gorusenler olurdu, f.gulenle olanin haddi hesabi yok, ama maskeleri bi turlu duşemedi yaww
bahcivan sofere soher ahciya ahci usaga sonra herkes usaga .. Turkiye de siyaset
EKREM DUMANLI, RTE'NİN KARŞISINA ABDULLAH GÜL'Ü ÇIKARTMAYA ÇALIŞARAK, AKP'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR. ABDULLAH GÜL, RTE'NİN KARŞISINA ÇIKMAZ...
ALO ! ! ! ALO ! ! ! ALO ! ! ! FATİH mi ! ! ! Yine......... İyi de Olmuş ! ! YESİNLER BİR BİRLERİ ni ! ! ACIRSAM NAMERDİM ! ! Yesinler ki ! ! En Azından Geç te Olsa ! ! BERABER YÜRÜDÜKLERİ YOLLARDA, Düşündükleri Kötü Kalpli Düşüncelerini BİZLERE Uyguladıklarınızı HATIRLADIM ! ! ! BİZLERE YAPILIRKEN; SIRA SİZ SUSANLARA GELDİ ! ! Sn ARINÇ ' ın Dediği gibi (Şimdi size) ALLAH BÖYLE YAPIYOR, ALDIKÇA ALIYOR, VERDİKÇE VERİYOR ! ! ! Saygılarımla
Bu Mesaj, Haber, Görüntü, Başta Sn Erdoğan Karşısında En Alt Kademeden, En Üst Kademeye Kadar SUSAN Tüm AKP lilere; Dün T. ÇÖMEZ, A.ŞENER, B. ARINÇ, L. TOPBAŞ, İ.M. GÖKÇEK, S. ERGİN, S. ÇAĞLAYAN, A: AKSU, A. DAVUTOĞLU, A. BABACAN, A: COŞKUN, A. KOÇ, B. ATALAY, C. ÇİÇEK, E. BAYRAKTAR, E. MUMCU, E. GÜNAY, E. YALÇINBAYIR, G. AKŞİT, İ. N. ŞAHİN, H. GÜLER, H. ÇELİK, K. TÜZMEN, M. BAŞESKİOĞLU, N.AVCI, N. EKREN, N. ERGÜN, N. ÇUBUKÇU, O. PEPE, Ö. DİNÇER, S. GÜÇLÜ, S. KILIÇ, V. GÖNÜL, Y. YAKIŞ, Ve diğerleri ! ! ! Hatırladınız MI ? Karşı Çıkarsanız SONUNUZ Bu İsimler Gibi OLUR ! Saygılarımla.
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