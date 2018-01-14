Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:
Pek yakındır ki, Abdullah Gül’ü “FETÖ’cü de ilan edecekler.” Hükümet yanlısı medyanın hükümetten daha hükümetçi kalemleri ve bazı milletvekilleri, bunu ima etmeye başladılar bile. Bunda bir acayiplik yok da acayip olan firari FETÖ’cü eski Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın internet ortamına düşen konuşmaları.
Dumanlı sanki Gül’ü FETÖ’cü ilan etmek isteyenlerin değirmenine su taşır gibi bir hava içinde, “Abdullah Bey, bana ‘Hocaefendiyi çok özlemiştim’ dedi” şeklinde bir video hazırlayıp internete koymuş. Dumanlı henüz itirafçı olmadığına göre bu videonun ne anlama geldiğini çözen biri bana da anlatsın.
EKREM DUMANLI NE DEMİŞTİ?
Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "FETÖ lideri Fetullah Gülen ile hayatım boyunca hiç görüşmedim" sözlerini yalanladı ve Gül'ün kendisine 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dediğini iddia etti.
Son zamanlarda yurtdışı gezileri, aşiret buluşmaları ve 696 sayılı KHK'ya verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Girişimini Ararştırma Komisyonu'na verdiği ifade ve yabancı basında çıkan röportajlarında, Fetullah Gülen'le görüşmediğini ve FETÖ ile irtibatının hiç olmadığını belirtmişti.
ABDULLAH GÜL'Ü YALANLADI
Sputnik'in Aydınlık gazetesine dayandırdığı haberinde, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, Youtube kanalında 19 Temmuz 2017'de yayınladığı videoda Gül'ü yalanladı.
'HOCAEFENDİYİ ÖZLEDİM. BENİ BİR GÖRÜŞTÜR'
Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı döneminde BM toplantısı için gittiği New York'ta, kendisini yanına çağırdığını iddia eden Dumanlı, Gül'ün "Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür" dediğini öne sürdü.
Dumanlı, o videoda şu ifadeleri kullandı:
"(Abdullah Gül) Fetullah Gülen'in ABD'deki vize sorunun çözülmesi için ABD büyükelçiliğine yazı göndermişti. Bu sırada dedi ki, ‘Hocaefendiye sorar mısın AB konusunda çalışma yapıyoruz. Bu İslami midir?' Ben de kendisine ilettim ve cevabını Gül'e aktardım. BM toplantısı için New York'tayız. İç hattan arandım ve Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor diye. Güvenlik önlemlerinin alındığı odaya gittim. Önce yaveri geldi. Sonra Beyefendi geldi. Dedi ki, ‘Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür. Ben de akrabalarından birini aradım yanındaydı ve telefonu Gülen'e verdi. Sayın Gül ve Hocaefendi karşılıklı nezaket içerisinde samimi bir görüşme yaptılar."
GÜL'DEN 'İNGİLİZ ABDULLAH' DİYE BAHSEDİLİRDİ
"Şimdi ben bunları anlatıyorum, tırnak içinde söylüyorum ‘Reis'çi troller de, ‘Abdullah Gül'ün aleyhine şunu anlattı bunu anlattı diye çok sevinmesin… Reisleri ile de anlatacağım çok şey var. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman Erdoğan'ın yakın çevresinin gazetecileri toplayıp haber yapın Abdullah Bey adaylığını geri çeksin diye baskı yapmaları. Hatta en yukarılarda Abdullah Gül'den 'İngiliz Abdullah' diye bahsedildiğini unutmadım."
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