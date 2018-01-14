Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Pek yakındır ki, Abdullah Gül’ü “FETÖ’cü de ilan edecekler.” Hükümet yanlısı medyanın hükümetten daha hükümetçi kalemleri ve bazı milletvekilleri, bunu ima etmeye başladılar bile. Bunda bir acayiplik yok da acayip olan firari FETÖ’cü eski Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın internet ortamına düşen konuşmaları.

Dumanlı sanki Gül’ü FETÖ’cü ilan etmek isteyenlerin değirmenine su taşır gibi bir hava içinde, “Abdullah Bey, bana ‘Hocaefendiyi çok özlemiştim’ dedi” şeklinde bir video hazırlayıp internete koymuş. Dumanlı henüz itirafçı olmadığına göre bu videonun ne anlama geldiğini çözen biri bana da anlatsın.

EKREM DUMANLI NE DEMİŞTİ?

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "FETÖ lideri Fetullah Gülen ile hayatım boyunca hiç görüşmedim" sözlerini yalanladı ve Gül'ün kendisine 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dediğini iddia etti.